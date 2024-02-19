Следователи сообщили матери Алексея Навального и адвокатам, что тело не выдадут еще две недели, пока будет продолжаться экспертиза, сообщили соратники политика.

"Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что не выдадут тело. С ним еще 14 дней (!) будет проводиться некая „химическая экспертиза"", — написала, в частности, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Кира Ярмыш и Руслан Шаведдинов также сообщили об этом в ходе прямого эфира на канале "Популярная политика" в YouTube.

Соратник политика Иван Жданов ранее сообщал, что сроки предварительной проверки в связи со смертью Навального продлены.

"Мы проходили это после отравления в Омске. Проходили и с вещами, которые не отдавали после отравления. Раз за разом продлевали сроки проверки и так и не отдали ничего, — писал он утром. — Понятно, чем они сейчас занимаются. Зачищают следы своего преступления".

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