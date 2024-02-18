Страны-участницы "Группы семи" (G7) призвали Россию прояснить обстоятельства смерти оппозиционного политика Алексея Навального. Скончавшийся на 48-м году жизни россиянин был несправедливо осужден за законную политическую деятельность и борьбу с коррупцией, говорится в заявлении министров иностранных дел государств "большой семерки".

Кроме того, участники G7 призвали Москву "прекратить неприемлемое преследование политического инакомыслия, а также систематическое подавление свободы выражения мнений и неоправданное ограничение гражданских прав".

Генсек НАТО осудил позицию Пекина по Навальному

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал позицию МИД Китая, назвавшего смерть Навального "внутренним делом России". "Это не внутреннее дело России, потому что все мы знаем, что это - результат авторитарного режима в Москве", - заявил генсек Североатлантического альянса в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Оппозиционный политик "был несправедливо арестован российским режимом, жестоко отравлен и, по сути, приговорен к смертной казни, потому что у него хватило смелости" выступить против президента РФ Владимира Путина, отметил Столтенберг.

Смерть Алексея Навального в колонии

Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти Алексея Навального 16 февраля в в исправительной колонии №3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, куда он был этапирован в ходе отбывания многолетнего срока.

На следующий день соратники оппозиционера подтвердили информацию о его гибели. Власти отказываются выдать родственникам Навального его тело. Матери политика, приехавшей в Салехард, до сих пор неизвестно его местонахождение.

Известие о смерти Навального вызвало шок и возмущение сторонников свободы и демократии во многих странах мира. Они убеждены, что ответственность за смерть оппозиционера лежит на российских властях.

Акции в память о Навальном с 16 февраля проходят не только в России, но и в других странах. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", за два дня в 36 городах России были задержаны более 400 участников таких акций.

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