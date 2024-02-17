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Семья Алексея Навального весь день пытается найти тело умершего политика, но безуспешно. О его смерти ФСИН объявила накануне. Сегодня днем, 17 февраля, мать Навального и его адвокат приехали в колонию в Харпе, где он отбывал свой срок. Оттуда их отправили в морг Салехарда — но там утверждают, что у них тела Навального нет. А в Следственном комитете соратникам оппозиционера заявили, что до сих пор устанавливают причины смерти политика и не закончат проверку раньше, чем на следующей неделе.

В колонии говорят, что тело Навального — в Салехарде. Там его не нашли

Наутро после сообщения о смерти Алексея Навального в Салехард добрались его мать Людмила Навальная и адвокат Василий Дубков

Днем 17 февраля, через сутки после первых сообщений о смерти Алексея Навального, в колонию в Харпе в ЯНАО, где он отбывал срок в последнее время, приехала его мать Людмила. Там ей официально объявили о смерти сына, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея", — рассказала Ярмыш. Она подчеркнула, что окружение Навального требует, чтобы его тело "немедленно" выдали семье.

Сотрудник колонии сообщил Людмиле Навальной, что тело политика отвезли в морг в Салехарде по требованию следователей Следственного комитета для "исследования".

После этого мать Навального вместе с его адвокатом поехали в салехардский морг. Но он, как рассказала Ярмыш, несмотря на уверения колонии, оказался закрыт: "Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет".

"Колония обманула. Сказали тело в морге Салехарда. Там говорят, что тела нет", — сообщил директор ФБК Иван Жданов. Агентство Reuters в своем материале упоминало, что в Салехарде только один морг.

Выяснить, где находится тело Навального, пытались и журналисты. Корреспондентка "Медиазоны" дозвонилась до заведующего патологоанатомического отделения салехардской окружной больницы Сергея Ивченко. Тот, выслушав вопрос о том, где находится тело Навального, бросил трубку. В морг звонили и журналисты Reuters — им сказали, что тела Навального там нет.

Издание Astra поговорило с представителями бюро судебно-медицинской экспертизы в Салехарде, куда позвонили журналисты. Там сообщили, что "никаких тел из колоний не принимали", и предложили журналистам связаться с СК.

СК не говорит, где находится тело политика. Там утверждают, что проводят "проверку"

Соратники Навального говорят, что только за субботу Следственный комитет России уже несколько раз поменял версии того, что случилось с политиком и что происходит с его телом.

Как рассказала Ярмыш, один из адвокатов Навального днем 17 февраля ездил в управление СК в Салехарде. Там ему сообщили, что причина смерти Навального установлена не была и "была взята повторная гистологическая экспертиза". "Ее результаты якобы будут на следующей неделе. Очевидно, что они врут и делают все, чтобы не выдать тело", — заявила Ярмыш.

Потом, по словам Ярмыш, следователи сообщили адвокатам, что проверка все-таки закончена и "криминала" эксперты не обнаружили. Но затем в СК опять заявили, что проверка все-таки продолжается, и прямо сказали, что до ее конца тело Навального родственникам не отдадут, рассказала Ярмыш.

О начале своей проверки Следственный комитет объявил вчера, вскоре после объявления о смерти политика.

Директор ФБК Иван Жданов резюмировал происходящее так: "В колонии заявляли, что заинтересованы как можно скорее выдать тело. Сейчас в Следственном комитете стало очевидно, что тело не собираются выдавать. При этом в моргах тела нет".

Помимо этого Жданов сообщил, что в ИК-3 матери Навального сообщили, что причиной Навального стал "синдром внезапной смерти" (вчера телеканал RT утверждал, что у Навального якобы оторвался тромб).

Это вряд ли можно считать официальным диагнозом: такого синдрома нет в Международной классификацией болезней (хотя там есть, например, синдром "внезапной сердечной смерти"). Но сама по себе формулировка указывает на то, что колония в Харпе считает смерть Навального ненасильственной. При этом неясно, как в ИК-3 могли прийти к этому выводу, если СК утверждает, что до сих пор не закончил проверку.

ФСИН накануне сообщил лишь о том, что Алексей Навальный умер после того, как ему стало плохо после прогулки.

"Очевидно, убийцы хотят скрыть следы, поэтому не выдают тело Алексея и прячут его даже от матери", — заявила команда Навального в соцсетях, потребовав немедленно выдать тело оппозиционера.

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