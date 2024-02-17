"Смерть Навального наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея", — сообщила пресс-секретарь политика.

Смерть оппозиционера Алексея Навального подтвердила в субботу, 17 февраля, его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним "исследования", — написала она.

"Родственники и адвокаты Алексея Навального получили официальное подтверждение о гибели Алексея", — говорится также в официальном Telegram-канале команды Навального.

Известие о кончине оппозиционного политика в колонии было распространено накануне, 16 февраля, пресс-службой ФСИН. По официальной версии, Навальному стало в этот день плохо во время прогулки в колонии, он "практически сразу потерял сознание". К нему немедленно отправили медицинских работников ФСИН, также "была вызвана бригада скорой медицинской помощи", но реанимационные мероприятия не дали положительных результатов, указывается в заявлении ведомства.

Соратники оппозиционера Кира Ярмыш и Иван Жданов в тот же день провели срочный стрим, в ходе которого заявили, что он "с очень высокой степенью вероятности" убит. По словам Жданова, "убил его конкретно Путин".

Супруга Алексея Навального Юлия, выступавшая 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила: "Мы не можем верить Путину и российскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут — за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем — ответственность. И этот день наступит очень скоро".

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