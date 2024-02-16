Президент США Джо Байден выступил с обращением в связи со смертью Алексея Навального.

Байден сказал, что даже в тюрьме Навальный продолжал говорить правду.

"Российские власти расскажут свою историю. Но помните: Путин ответственен за смерть Навального", — сказал Байден.

Байден также добавил, что сейчас самое время американским политикам принять важное решение и продолжить помогать Украине, которая продолжает противостоять России.

Летом 2021 года Джо Байден встречался с Владимиром Путиным. После чего он рассказал журналистам: "Я ясно дал ему (Путину) понять, что, по-моему, последствия могут быть разрушительными для России". Тогда речь шла о том, что случится, если Навальный умрет в колонии.

Об этом заявлении Байдену напомнили журналисты. Это было сказано три года назад, и с тех пор Путин уже ощутил последствия — в виде санкций за начатую им войну в Украине, ответил президент США.

Когда Байдена спросили, будут ли новые санкции, он ответил:"Мы рассматриваем разные возможности".

Как сообщалось ранее, Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об его смерти сообщило местное управление ФСИН.

По данным ФСИН, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.

Алексею Навальному было 47 лет.

Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал причиной предполагаемой смерти Навального оторвавшийся тромб.

14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.

Навальный находился в заключении с января 2021 года — после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу "Ив Роше". В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" — политику назначили 19 лет колонии особого режима.

Сначала Навальный находился в колонии во Владимирской области, но в декабре его перевели в колонию "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе.

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