В пятницу, 16 февраля, в 17:00 у посольства России в Риге состоялось мероприятие, чтобы почтить память российского оппозиционера Алексея Навального, о смерти которого ранее сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Напротив посольства собрались десятки человек.

По оценкам Delfi, чтобы почтить память Навального к посольству пришли 70-100 человек. Как отмечает агентство LETA, собравшиеся возле посольства зажигают свечи, некоторые принесли с собой плакаты, на которых написаны лозунги, осуждающие путинский режим. Также жители возлагают цветы.

Среди собравшихся есть как жители Латвии, так и россияне. Пришли и семьи с детьми. Некоторые люди оделись в цвета украинского флага.

В Рижской думе агентству LETA сообщили, что официально мероприятие не было заявлено. Однако самоуправление не будет ему препятствовать.

Как сообщалось ранее, Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об его смерти сообщило местное управление ФСИН.

По данным ФСИН, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.

Алексею Навальному было 47 лет.

Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал причиной предполагаемой смерти Навального оторвавшийся тромб.

14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.

Навальный находился в заключении с января 2021 года — после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу "Ив Роше". В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" — политику назначили 19 лет колонии особого режима.

Сначала Навальный находился в колонии во Владимирской области, но в декабре его перевели в колонию "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе.

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