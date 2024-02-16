Супруга Алексея Навального Юлия выступила с заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности. Она подчеркнула, что у нее нет независимых подтверждений смерти ее мужа и что вся информация об этом исходит от государственных источников.

"Если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут — за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей, с моим мужем — ответственность. И этот день наступит очень скоро. И я хочу призвать мировое сообщество, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России", — сказала Юлия Навальная.

Владимир Путин до сих пор не прокомментировал информацию о смерти Алексея Навального. Хотя ранее окружение Путина анонсировало, что он прокомментирует произошедшее во время мероприятий в Челябинске.

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