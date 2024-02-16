Foto: AFP/Scanpix/LETA
Супруга Алексея Навального Юлия выступила с заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности. Она подчеркнула, что у нее нет независимых подтверждений смерти ее мужа и что вся информация об этом исходит от государственных источников.

"Если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут — за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей, с моим мужем — ответственность. И этот день наступит очень скоро. И я хочу призвать мировое сообщество, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России", — сказала Юлия Навальная.

Владимир Путин до сих пор не прокомментировал информацию о смерти Алексея Навального. Хотя ранее окружение Путина анонсировало, что он прокомментирует произошедшее во время мероприятий в Челябинске.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit