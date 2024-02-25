24 февраля 2024 года — в день второй годовщины вторжения России в Украину — лидеры "Большой семерки" (G7) обнародовали заявление в поддержку Украины.

"Мы, лидеры "Большой семерки" (G7), встретились сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку Украины и еще раз отдать должное храбрости и стойкости украинского народа, который неустанно борется за свободу и демократическое будущее Украины", — такими словами открывается заявление.

Далее лидеры "Большой семерки" отмечают:

"В течение двух лет они сопротивлялись незаконному, неоправданному и неспровоцированному полномасштабному вторжению России… Они доказали свою волю победить военную машину президента Путина, восстановить территориальную целостность своей страны и защитить суверенитет и независимость Украины. Президент Путин не смог достичь своей стратегической цели по подчинению Украины".

В заявлении подтверждаются принятые решения, ниже перечислены выдержки из них:

1."Мы продолжим поддерживать право Украины на самооборону и подтвердим нашу приверженность долгосрочной безопасности Украины, в том числе путем заключения и реализации двусторонних обязательств и договоренностей в области безопасности, на основе Совместной декларации поддержки Украины, которую мы одобрили в Вильнюсе в июле прошлого года. Мы увеличиваем нашу помощь в обеспечении безопасности Украины и увеличиваем наши производственные и логистические возможности, чтобы помочь стране".

2."Мы призываем Россию немедленно прекратить агрессивную войну и полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с международно признанной территории Украины. Мы призываем все страны соблюдать международное право и никоим образом не одобрять и не оправдывать попытки России захватить территорию силой. Мы никогда не признаем ни прошлые, ни будущие так называемые "выборы", проводимые Россией на территории Украины, ни их результаты".

3."Мы продолжим повышать стоимость войны для России, истощать источники доходов России и препятствовать ее усилиям по созданию своей военной машины, о чем свидетельствуют наши недавно одобренные пакеты санкций. Мы по-прежнему привержены полному осуществлению и обеспечению соблюдения наших санкций в отношении России и принятию новых мер по мере необходимости".

4."Мы продолжаем оказывать поддержку Украине в дальнейшем развитии "формулы мира" президента Зеленского и обязуемся поддерживать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, соответствующий принципам Устава ООН, международного права и уважающий суверенитет и территориальную целостность Украины".

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