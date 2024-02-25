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Тело Алексея Навального отдали его матери Людмиле Ивановне Навальной, сообщила в телеграме пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (внесена в списки "иноагентов").

"Тело Алексея отдали матери. Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами. Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления", — написала Ярмыш.

Ранее соратники Навального говорили, что следователь шантажируют Людмилу Навального, требуя провести тайные похороны сына.

Следователь поставил матери Алексея Навального ультиматум, чтобы она согласилась на тайные похороны, сообщила в пятницу Кира Ярмыш.

"Матери Алексея позвонил следователь и поставил ультиматум. Или она в течение трех часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, или Алексея захоронят в колонии", — написала она в пятницу в телеграме.

По ее словам, мать Алексея Навального тогда отказалась вести переговоры со Следственным комитетом, потому что у него нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына, и потребовала соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

В официальном уведомлении, выданном его матери, написано, что его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени.

ФСИН сообщил, что Алексей Навальный умер после того, как ему стало плохо после прогулки и он "практически сразу потерял сознание". Эти прогулки обычно проводились рано утром.

В четверг 22 февраля матери Алексея Навального показали медицинское заключение о смерти, в котором сказано, что причины смерти — естественные.

Обращение Юлии Навальной

"Девять дней, как Путин убил Алексея Навального. Но убийства Путину показалось мало, — заявила Юлия Навальная. — Теперь он держит в заложниках его тело, издевается над его матерью, заставляет ее согласиться на тайные похороны, иначе… Иначе, только вдумайтесь, они угрожают, что сделают что-то с телом Алексея".

Юлия Навальная обвинила Путина в том, что именно он руководил происходящим в Салехарде, где находилось тело политика. Она упрекнула президента в том, что он лишь демонстрирует на камеры, какой он ревностный христианин, даже в Конституцию вписавший положение о том, что предки наказали россиянам верить в бога.

"Отдайте тело моего мужа. Мы хотим, чтобы его отпели, а потом похоронили по-человечески в земле, как это принято в православии. Отдайте Алексея без каких-либо условий. Вы пытали его живого, а теперь продолжаете пытать его мертвого. Вы издеваетесь над останками умершего. Невозможно уже придумать большей бесовщины. Вы нарушаете всякий закон: и человеческий, и божий", — заявила в субботу утром вдова политика.

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