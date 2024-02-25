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Правитель Беларуси Александр Лукашенко будет баллотироваться в президенты на выборах в 2025 году.

О своем намерении Лукашенко заявил 25 февраля на избирательном участке после голосования на выборах в парламент и местные советы.

По его словам, чем сильнее Запад будет "напрягать" белорусов, тем "быстрее он пойдет на выборы".

"Нигде в мире открытых честных выборов как в Беларуси - нет, у нас это праздник", - сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко будет баллотироваться на восьмой подряд президентский срок. Он находится у власти в Беларуси почти 30 лет.

Накануне прошлых президентских выборов в 2020 году против его оппонентов были заведены уголовные дела. В частности, участники избирательной кампании Сергей Тихановский и Виктор Бабарико до сих пор находятся в заключении.

Сам Лукашенко объявил, что набрал более 80% голосов и объявил себя президентом страны. Десятки западных стран не признали его таковым, некоторые призвали провести повторные выборы.

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