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Прокуратура Донецкой области Украины начала расследование после того, как в Telegram-каналах стали публиковать видеозапись, на которой, предположительно, показано, как российские военные убивают семерых украинских военнопленных. Расследование ведут по статье о нарушении законов и обычаев войны, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

На видеозаписи, снятой с дрона, показано, как несколько человек, предположительно, украинских военных берут в плен, после чего убивают. Одним из первых запись распространил украинский OSINT-проект DeepState, написав, что, по предварительным данным, убиты бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

В украинской прокуратуре заявили, что видеозапись начали распространять 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В ведомстве заявили, что российские солдаты убили безоружных украинских пленных после того, как штурмовали позиции ВСУ между селами Ивановское и Хромовое в Бахмутском районе Донецкой области

"Военные государства-агрессора умышленно добили раненых и безоружных украинских военных, игнорируя нормы международного гуманитарного права", — заявили в офисе генпрокурора Украины.

По данным офиса генпрокурора Украины, украинские следователи расследуют 19 уголовных дел по фактам убийства 45 украинских военнопленных.

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