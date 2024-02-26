Германия ведет конфиденциальные переговоры с Индией о закупке снарядов для Украины через посредников, пишет Der Spiegel.

Издание отмечает, что в Индии хранятся "несколько сотен тысяч" артиллерийских снарядов. Переговоры проводятся втайне, так как Индия "по-прежнему поддерживает дружеские отношения с Москвой".

Der Spiegel также предполагает, что подобные сделки в интересах Украины возможны в том числе с арабскими странами. Некоторые из них имеют большие запасы боеприпасов. Опрошенные изданием эксперты считают, что возможности выпуска боеприпасов есть на Балканах и у ряда стран Африки.

Германия и Индия информацию о переговорах не комментировали.

В марте 2023 года Евросоюз пообещал предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев — сначала за счет имеющихся запасов, а затем, заключая контракты на совместные закупки и увеличивая промышленные мощности. В конце января 2024 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС смогут поставить Украине к марту только чуть более 500 тысяч снарядов. За 10 месяцев Евросоюз смог передать Киеву только 330 тысяч снарядов, отмечал Боррель.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров говорил, что примерно половина вооружения, которое западные партнеры выделили для Украины, не поставляется вовремя.

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