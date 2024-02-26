Госдепартамент США назвал фиктивными прошедшие накануне в Беларуси выборы в парламент и местные советы страны. Об этом заявил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер в воскресенье. Он отметил, что голосование проходило "в атмосфере страха, в которой никакие избирательные процессы не могут быть названы демократическими".

Представитель американских властей напомнил, что минский режим продолжает удерживать более 1400 политзаключенных. "Все независимые политические деятели были либо задержаны, либо высланы. Всем независимым политическим партиям было отказано в регистрации", — говорится в заявлении. Кроме того, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отказали в наблюдении за выборами, добавил Миллер.

Той же точки зрения придерживаются в Германии. "С нашей точки зрения вчерашние выборы, как и президентские выборы в августе 2020 года, были всего лишь имитацией выборов. Они не были ни свободными, ни честными и никаким образом не соответствовали даже минимальным демократическим стандартам", — заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиана Хоффман.

Оппозиция не была допущена к выборам

Парламентские выборы в Беларуси прошли накануне, 25 февраля. К участию в них не были допущены представители оппозиции. Это первое голосование в стране после президентских выборов 2020 года, повлекших за собой массовые протесты из-за многочисленных фальсификаций и нарушений. Результаты тех выборов не были признаны западными странами, а протесты тогда были жестоко подавлены властями.

В парламентской кампании участвовали претенденты от четырех партий: организации "Белая Русь", созданной в 2023 году и работающей в поддержку Александра Лукашенко, Коммунистической партии, существующей с 1996 года, Республиканской партии труда и справедливости (РПТС), поддерживающей Лукашенко, и Либерально-демократической партии (ЛДПБ), называющей себя "конструктивно-оппозиционным" движением.

Тихановская призвала игнорировать выборы

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала нынешние выборы "военной операцией против собственного народа" и призвала игнорировать их. "Так называемые выборы режима в Беларуси сегодня не соответствуют никаким демократическим стандартам и больше напоминают военную операцию против собственных граждан, конституции и здравого смысла. Я призываю белорусов и международное сообщество категорически отвергнуть этот обман", — заявила Тихановская.

Лукашенко на избирательном участке заявил журналистам, что никому не удастся добиться его свержения. "Ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдет в Беларуси. Мы умеем делать выводы из прежних своих ошибок. Поэтому надеяться им не на что", — сказал он. Кроме того, Лукашенко, который правит страной уже почти 30 лет, подтвердил, что намерен в 2025 году вновь баллотироваться в президенты — уже на седьмой срок подряд.

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