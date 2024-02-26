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Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО и таким образом устранил последнее препятствие для членства этой страны в Североатлантическом альянсе.

Венгрия стала последним из 31 государства НАТО, одобрившим заявку Швеции. В январе свое согласие на ее присоединение к альянсу дал парламент Турции — еще одной страны, которая долгое время откладывала голосование по этому вопросу.

За ратификацию заявки Швеции проголосовали 188 депутатов парламента Венгрии, против — шесть.

После голосования премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал этот день историческим для его страны.

Швеция, двести лет не вступавшая в военные союзы, подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в 2022 году, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

Большинство членов НАТО быстро ратифицировали принятие в альянс обеих стран, но Турция, обвинявшая Швецию в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана, которую она считает экстремистской, затянула этот процесс.

Венгрия неоднократно заявляла, что в принципе не возражает против членства Швеции, но продолжала откладывать принятие решения.

При этом она постоянно призывала Стокгольм прекратить "очернение" Будапешта. Венгерские власти также обвиняли шведских чиновников в том, что они используют любую возможность, чтобы упрекнуть их в нарушении принципов верховенства права.

В результате Финляндия стала полноправным членом НАТО еще в апреле прошлого года, а Швеция до сих пор не могла завершить процесс вступления.

В пятницу на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу в Будапеште с главой правительства Швеции Ульфом Кристерссоном. "Мы смогли подтвердить взаимные добрые намерения", — сказал Орбан журналистам после переговоров.

Венгрия также подписала соглашение о покупке новой партии шведских истребителей Jas-39 Gripen, подобных тем, что уже стоят у нее на вооружении.

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