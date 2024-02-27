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Только за первые 9 месяцев 2023 года Россия закупила у Евросоюза критически важных товары для военной промышленности на сумму почти на 500 миллионов долларов США. Четверть поставок шла напрямую из Европы, остальное — через посредников в третьих странах,сообщает со ссылкой на агентство Bloomberg портал "Радио Свобода".

Журналистам удалось ознакомиться с внутренними оценками чиновников ЕС об исполнении санкций на поставки высокоприоритетных товаров двойного назначения. Речь идет о десятках компонентов, деталей и электроники, использующихся в ракетной технике и другом высокотехнологичном военном производстве.

ЕС обнаружила резкий рост экспорта таких технологий в страны, перепродающие их в Россию. В том числе, в Турцию, ОАЭ, Сербию, Китай, страны Центральной Азии и Армению. Выросший экспорт в эти государства полностью компенсируют сокращение прямых продаж Москве, говорится в материале Bloomberg.

Киевская школа экономики в январе оценила импорт технологий из критического списка Россией в 8,77 миллиарда долларов за 9 месяцев. В исследовании отмечается, что это только на 10 процентов меньше, чем в досанкционный период. Общий импорт важных товаров для ВПК Россией исследователи оценили в 22,2 миллиарда долларов.

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