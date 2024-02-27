Поскольку протестующие польские фермеры намерены перекрыть дорогу на литовско-польской границе на неделю с 1 марта, ведомства соседней страны должны обеспечить безопасность Сувалкского коридора, заявил советник президента Литвы Ярек Неверович.

"Здесь есть не только сельскохозяйственный аспект. Так называемый Сувалкский коридор — чувствительное место не только с точки зрения путей сообщения (…). Это особое место, где любые акции, где, может быть, как мы сегодня утром пришли на работу, где-то пришел на работу дядя Иван и думает, как использовать эту ситуацию в интересах определенного государства — так называемой гибридной атаки", — сказал Неверович в интервью новостной радиостанции Ziniu radijas.

"Видимо, польские правительственные ведомства понимают это и, вероятно, также позаботятся о том, чтобы эти процессы были разрешены таким образом, чтобы не только не создавать проблем для путей сообщения, но и оценить эту серьезную ситуацию с точки зрения безопасности", — добавил советник президента.

Неверович заявил, что недовольство фермеров понятно, но, по его словам, протестовать можно "красивым, культурным, аргументированным и эффективным способом" — такой пример показали литовские фермеры, протестовавшие в Вильнюсе в январе.

По его словам, в прошлом году из Украины в Литву было доставлено до 40 тысяч тонн пшеницы.

"Это капля в море по сравнению с тем, сколько зерна выращивает сама Литва. Надо учитывать, что это очень незначительное количество", — сказал Неверович.

Поскольку польские фермеры опасаются, что часть украинского зерна из Литвы может снова возвращаться возвращаться в Польшу, они с 1 марта собираются перекрыть дорогу на литовско-польской границе.

В знак протеста против беспошлинного экспорта украинской сельхозпродукции польские фермеры в последние недели уже пытались перекрыть границы, заблокировав важную дорогу в Германию.

Сувалкский коридор — это примерно 100-километровый участок литовско-польской границы, к западу от него находится Калининградская область России, к востоку — Беларусь.

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