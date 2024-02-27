К 2035 году не менее половины всех военных закупок в Евросоюзе должны обеспечивать европейские компании. Это предусматривает новая стратегия оборонной промышленности, которую в ближайшие недели готовится представить Еврокомиссия.

Сейчас большую часть военных закупок обеспечивают третьи страны.

В новой Европейской стратегии оборонной промышленности описываются совместные инвестиции, меры по обеспечению безопасности критически важных поставок и изменения в кредитной политике Европейского инвестиционного банка. Об этом сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого имеется проект документа.

Стратегия является ответом на вторжение России в Украину. После нескольких десятилетий недостаточного финансирования оборонных предприятий, Евросоюз столкнулся с проблемами: зависимостью от основных поставщиков и ограниченными производственными мощностями.

Среди предложенных ЕК мер — механизмы совместных закупок и схемы, которые позволят немедленно нарастить поставки критически важной продукции в случае кризиса. Оборонная промышленность также получит расширенный доступ к еврофондам.

Согласно стратегии, ЕС должен быть в состоянии развернуть массовое производство боеприпасов и дронов. Европа должна защищать доступ к морскому, воздушному и космическому пространству, а также противостоять кибератакам.

ЕС также предлагает выделить ключевые проекты — например, "кибернетический щит"; интегрированную европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны; разработка датчиков, позволяющих блоку обнаруживать, анализировать и реагировать на угрозы в космосе, а также защиту критической инфраструктуры.

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