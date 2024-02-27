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В связи с забастовкой наземного персонала Lufthansa в немецких аэропортах ожидаются отмены сотен рейсов.

Сотрудники наземных служб авиакомпании Lufthansa — Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training и Lufthansa Technical Training — проведут трехдневную забастовку с 28 февраля по 1 марта. Об этом сообщил профсоюз Ver.di вечером во вторник, 27 февраля.

Указывается, что сотрудники служб Lufthansa Technik Logistik и Lufthansa Technik Logistik Services также поддержат стачку, однако они прекратят выполнять свою работу в различное время в зависимости от аэропорта.

В ходе конфликта с работодателем Lufthansa относительно условий тарифного договора профсоюз Ver.di уже организовывал две забастовки, каждая из которых продолжалась более суток. Каждый раз они приводили к отмене нескольких сотен рейсов.

После последней волны предупредительных стачек наземного персонала, проходивших 20-21 февраля, компания Lufthansa предложила Ver.di условия для компромисса, однако после двух дней переговоров профсоюз отверг это предложение.

В службах наземного обслуживания Lufthansa задействованы 25 000 сотрудников. Профсоюз требует повысить зарплаты наземному персоналу Lufthansa на 12,5 процента (но не менее чем на 500 евро в месяц). Кроме того, Ver.di добивается для сотрудникам разовых выплат в размере 3000 евро для компенсации инфляции.

Следующий раунд переговоров запланирован на 13-14 марта.

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