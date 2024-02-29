Порог применения Россией тактического ядерного оружия в реальности значительно ниже, чем публично заявляли российские официальные лица, пишет газета Financial Times со ссылкой на российские секретные документы, которые попали в руки журналистам.

Речь идет о 29 секретных военных файлах, составленных в период с 2008-го по 2014 год. Это сценарии военных игр и презентации для офицеров ВМФ, в которых обсуждаются принципы применения ядерного оружия.

Согласно сценарию учений, на которых отрабатывалось возможное вторжение Китая, Россия ("Северная Федерация") может ответить тактическим ядерным ударом на вторую волну наступления армии Китая (в легенде он назван "Югом").

В презентации для офицеров ВМФ излагается еще больше критериев для потенциального применения ядерного оружия. Среди них высадка противника на территории России, поражение соединений, ответственных за охрану границы, или неминуемое нападение противника с использованием обычного вооружения.

На слайдах указывается, что порогом может стать совокупность факторов, когда потери, понесенные российскими войсками, "необратимо приведут к их неспособности остановить масштабную агрессию противника".

Другие потенциальные условия включают уничтожение 20% российских подводных лодок с баллистическими ракетами, 30% ударных атомных подводных лодок, трех или более крейсеров, трех аэродромов или одновременный удар по основным и резервным береговым командным центрам.

Судя по документам, российские военные также смогут использовать тактическое ядерное оружие для широкого круга целей, включая "сдерживание государств от применения агрессии […] или эскалации военных конфликтов", "остановку агрессии", предотвращение проигрыша российскими войсками сражений или потери территорий, и повышение эффективности российского флота.

По словам Джека Уотлинга, старшего научного сотрудника британского Королевского института оборонных исследований (RUSI), полученные журналистами материалы призваны подготовить российские подразделения к ситуациям, в которых страна может применить ядерное оружие, а не составить свод правил для его применения. По его словам, для использования ядерного оружия будет необходимо политическое решение.

В Кремле утечку комментировать пока не стали.

Конкретные сценарии

Документы, которые попали в руки журналистам из Financial Times, содержат секретные данные, которые обычно не публикуются.

Они интересны и важны тем, что указывают конкретный сценарий применения ядерного оружия (ЯО) Россией. Кроме того, в них содержится описание ситуации, в которой может быть применено тактическое ядерное оружие — о критериях его применения толком ничего не известно.

Наличие подробных сценариев у западных спецслужб вредит безопасности российского государства. Дело в том, что опубликованные российские доктринальные документы, регулирующие применение ядерного оружия, содержат очень размытые формулировки, которые допускают очень широкую трактовку.

Это сделано для того, чтобы порог применения ядерного оружия не был хорошо понятен потенциальному противнику, и у него не было бы возможности "тонко настраивать" применение силы так, чтобы не спровоцировать ядерный удар. Он просто не должен точно знать, какое действие вызовет использование ЯО.

В документах из утечки описаны четкие критерии. Это сильно конкретизирует планы по обороне России.

Доктрины

О том, в какой ситуации Россия может применить стратегическое ядерное оружие, в самых общих чертах говорится в военной доктрине, которая опубликована. Кроме того, условия применения могут фигурировать в других доктринальных документах, о которых публично не сообщается.

В военной доктрине говорится, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В 2020 году Россия опубликовала документ под названием "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания", который многие называют ядерной доктриной России.

На самом деле этот документ — добровольная декларация российских намерений в отношении ядерного оружия, а не официальный доктринальный документ. Его задача — сделать эту закрытую область более прозрачной для остальных стран.

В нем говорится, что ядерное оружие может быть применено в следующих ситуациях:

при получении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию;

применении против России ядерного оружия и другого оружия массового поражения;

некоем воздействии на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Документы, полученные FT, относятся к более раннему периоду, чем были опубликованы "Основы ядерной политики".

В статье говорится, что журналисты изучили 29 файлов, составленных в период с 2008-го по 2014 год. Но и военная доктрина, и доктрина применения ядерного оружия, и уж тем более конкретные критерии применения ЯО могут меняться в зависимости от международной обстановки.

Поэтому судить о том, в какой ситуации может применить ядерное оружие Россия сейчас, трудно — международная обстановка вокруг нее сильно изменилась даже по сравнению с 2014 годом. Правда, об изменении доктрины применения ядерного оружия в последние годы Москва не заявляла.

Критерии применения ядерного оружия, которые содержались в файлах, полученных газетой, вполне соответствуют тем, которые были изложены в опубликованных "Основах".

Потери вооруженных сил, о которых пишет FT, в результате чего возникнет угроза государству, соответствуют четвертому пункту российской "ядерной доктрины".

Уничтожение 20% российских подводных лодок с баллистическими ракетами, 30% ударных АПЛ, трех крейсеров, трех аэродромов или одновременный удар по командным центрам — еще одно условие из документов, полученных газетой — может рассматриваться как воздействие на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил.

Тактическое ядерное оружие

Критерии и даже конкретные сценарии применения тактического ядерного оружия (ТЯО) до сих пор известны не были, и в этой части публикация FT также содержит новую информацию.

Традиционно считается, что ТЯО не является частью ядерного сдерживания — это просто более эффективное средство ведения войны. Сценарии применения такого оружия намного разнообразней, чем у стратегического ЯО.

В советское время его планировалось применять во время общевойсковых операций на сухопутном театре, для поражения крупных корабельных группировок и отдельных стратегически важных кораблей на море, для отражения массированного ракетно-ядерного удара и в других случаях.

Само тактическое ядерное оружие очень разнообразно. В разные годы были созданы не только ядерные баллистические и крылатые ракеты и авиабомбы, но также снаряды, торпеды, фугасы, ракеты-перехватчики и другие.

Сценарий, который описывается в документах FT, когда ядерным ударом останавливают вторую волну наступающих сил, вполне укладывается в то "классическое" представление о ТЯО и его задачах.

В ноябре 2022 года газета New York Times написала, ссылаясь на свои источники, что среди российского генералитета велись разговоры о применении ядерного оружия против Украины.

Речь шла именно о ТЯО, которое планировалось применить именно как средство ведения войны в рамках общевойсковых операций.

Правда, по данным газеты, Владимир Путин в этих обсуждениях участия не принимал, а без него ядерное оружие применить нельзя.

Готов ли Владимир Путин отдать такой приказ, понять невозможно. В 2022 году он заявил: "При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф". Тогда это восприняли как угрозу применения ЯО.

Тактическое сдерживание

Упоминание ТЯО в контексте ядерного сдерживания, наоборот, довольно необычно по отношению к такому оружию.

Правда, поскольку это оружие обладает большой разрушительной мощью по сравнению с обычными вооружениями, оно де-факто является частью общей системы сдерживания.

Об этом, судя по публикации FT, говорится в одном из документов, где ТЯО упоминается в контексте "сдерживания государств от применения агрессии […] или эскалации военных конфликтов", "остановки агрессии", предотвращения проигрыша российскими войсками сражений или потери территорий, а также усиления российского флота.

В 2023 году Россия разместила в Беларуси тактическое ядерное оружие. И его вполне можно, как минимум, считать белорусским средством ядерного сдерживания.

Об этом заявил президент Александр Лукашенко. "Если начнется война, я, что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он [президент России Владимир Путин] ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?" — цитирует его слова ТАСС.

Против стратегического партнера

Еще одно обстоятельство, которое обсуждают в связи с публикацией FT, это учения, на которых российская армия отрабатывала отражение агрессии Китая. Пекин в то время уже официально именовался "стратегическим партнером Москвы".

Как пишет газета, хотя документам 10 и более лет, эксперты считают, что они вполне актуальны до сих пор, и что такие оборонительные планы демонстрируют ту подозрительность, которая сохранялась в отношении Китая у российских силовиков.

Однако за 10 лет отношения Москвы и Пекина стали только крепче. В 2018 году китайские военные впервые приняли участие в крупнейших учениях в России.

А с началом войны в Украине переоценить важность партнерства с Китаем для России и вовсе стало невозможно.

С одной стороны, отношения России (СССР) и Китая переживали самые разные периоды, в 1960-х дело доходило до вооруженного столкновения, так что нельзя исключать то, что среди российских военачальников кто-то мог с подозрением относиться к Китаю.

С другой — задача каждого Генерального штаба готовиться к войне с любым государством, каким бы близким оно ни было. Отношения между странами подчас портятся за несколько лет.

Ярким примером тут может быть война в Украине. За десять лет до российского вторжения Россию можно было считать одной из самых близких и дружественных Украине стран.

Поэтому отработка отражения китайской агрессии российской армией укладывается в логику организации обороны государства.

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