Лечащий врач президента США Джо Байдена по итогам ежегодного медицинского обследования заявил, что его здоровье позволяет ему исполнять обязанности главы государства, и никаких новых проблем в ходе медосмотра выявлено не было.

81-летний Байден, здоровье которого находится под пристальным вниманием в преддверии ноябрьских выборов, прошел обследование в среду в военном госпитале в штате Мэриленд и заявил, что он в полном порядке.

"Все отлично", — сказал Байден, добавив, что результаты последних анализов ничем не отличаются от прошлогодних.

Врач Белого дома Кевин О’Коннор сообщил, что Байден "полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений", он здоров, энергичен и "продолжает заниматься спортом не менее пяти дней в неделю".

По его данным, президент продолжает лечиться от мерцательной аритмии, принимая препараты для разжижения крови, а также от гастроэзофагеального рефлюкса и гиперлипидемии.

В отчете говорится, что подробное неврологическое обследование не выявило никаких признаков болезни Паркинсона. Байден также прошел плановое обследование на предмет рака кожи.

В начале февраля Джо Байден обрушился с критикой на расследование, показавшее, что он нарушал правила обращения с секретными документами, а в ходе допросов не мог вспомнить ключевые события своей жизни из-за проблем с памятью.

"Как, черт возьми, он смеет поднимать этот вопрос? — сказал Байден, имея в виду спецпрокурора Роберта Хура, назвавшего Байдена "пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью". — Мне не нужны его рекомендации".

Министерство юстиции США заявило, что не будет предъявлять обвинения президенту по этому делу.

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