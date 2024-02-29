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Европейский Союз будет выделять больше средств на миграционную политику и другие внешнеполитические вызовы. Соответствующие изменения предусмотрены при пересмотре долгосрочного бюджета ЕС, который в среду, 28 февраля, одобрили представители стран — членов ЕС.

Поправки к многолетней финансовой программе ЕС на 2021-2027 годы предполагают создание Украинского фонда в рамках бюджета Евросоюза и предоставление Украине пакета финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 млрд в виде грантов и 33 млрд в виде кредитов), а также выделение дополнительных 11 миллиардов евро на миграционную и оборонную политику ЕС.

Увеличивается также объем средств, направляемых на повышение устойчивости ЕС к кризисам. Включая помощь Украине, в документе запланированы непредвиденные ранее расходы на общую сумму 64,6 миллиарда.

На что пойдут деньги ЕС

Решение выделить 50 миллиардов евро для Украины в рамках поправок в долгосрочный бюджет ЕС было принято лидерами Евросоюза в ходе прошедшего 1 февраля в Брюсселе специального саммита. Создание Украинского фонда стало прецедентом в истории ЕС, поскольку впервые такая значительная сумма выделяется из бюджета организации на помощь стране, не входящей в ее состав. Цель фонда — поддержать устойчивость государственных институтов и финансовой системы Украины. Процентные ставки по кредиту будут субсидироваться.

Украинский фонд состоит из трех главных компонентов. Первый предполагает поддержку финансовой стабильности Украины, второй предназначен для привлечения государственных и частных инвестиций на восстановление и реконструкцию Украины, третий — на техническую помощь.

Долгосрочный бюджет ЕС на период с 2021 по 2027 год до сих пор составлял около 1,1 триллиона евро. Германия является крупнейшим чистым донором Евросоюза, на ее долю приходится почти четверть всех средств. В то же время правительство в Берлине подчеркивает, что Германия получает от единого рынка ЕС больше выгод, чем любая другая европейская экономика.

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