"Денацификация", которой президент России Владимир Путин оправдывает вторжение в Украину, — "это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал", заявил американский журналист Такер Карлсон, который в начале февраля взял интервью у Путина. "Я не понял, что это значит — денацификация", — признался бывший ведущий телеканала Fox News в подкасте американского блогера Лекса Фридмана в четверг, 29 февраля.

По его словам, глупо утверждать, что в 2024 году существует полноценное нацистское движение. "Называть их (украинцев — Ред.) нацистами — это как-то по-детски", — сказал Карлсон. При этом он отметил, что Путин, похоже, действительно верит в необходимость "денацификации" Украины, называя ее одной из целей войны.

Интервью Путина Карлсону

В начале февраля Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным, для которого приезжал в Москву. Во время этой беседы президент РФ в очередной раз попытался оправдать вторжение в Украину самыми разными поводами, о которых говорил в прошлых речах, а также заявил, что в 1939 году Адольф Гитлер напал на Польшу, так как его якобы "вынудили" сделать это поляки.

Сам Карлсон во время беседы не задавал Путину острых вопросов. Журналиста жестко критиковали как до беседы, так и после нее за его прокремлевскую позицию.

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