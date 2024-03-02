Политики из входящей в правящую в ФРГ коалицию партии "Союз-90"/"зеленые" и оппозиционного блока ХДС/ХСС выразили обеспокоенность сообщениями о возможном перехвате Россией разговора высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил ФРГ (люфтваффе), в котором предположительно обсуждались удары крылатых ракет TAURUS по Крымскому мосту.

"Если эта история подтвердится, это будет весьма проблематичным инцидентом", - заявил в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в пятницу, 1 марта, председатель комитета бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Константин фон Ноц. "Возникает вопрос, является это единичным случаем или структурной проблемой безопасности, - добавил депутат от "зеленых". - Я ожидаю немедленного выяснения всех обстоятельств".

В свою очередь эксперт фракции ХДС/ХСС по вопросам обороны Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) предупредил о вероятности публикации и других перехваченных разговоров. "Наверняка было прослушано еще несколько разговоров, и, возможно, в более поздние сроки они будут раскрыты в интересах России", - сказал Кизеветтер новостному порталу ZDFheute.de. По его словам, можно предположить, что Россия опубликовала содержание разговора в данный момент с определенной целью, а именно "чтобы воспрепятствовать поставкам TAURUS Германией".

Минобороны ФРГ проверяет возможную прослушку

Утром 1 марта главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей якобы передали 40-минутную аудиозапись, на которой "высокопоставленные офицеры бундесвера" обсуждают возможные удары по Крымскому мосту с помощью ракет TAURUS. В подтверждение этих слов Симоньян опубликовала расшифровку разговора, который, по ее словам, состоялся 19 февраля 2024 года, а также саму аудиозапись беседы, участники которой общаются друг с другом на немецком языке. После этого министерство иностранных дел России потребовало от германского правительства объяснений.

Министерство обороны Германии начало проверку, могли ли быть перехвачены внутренние разговоры в ВВС. "Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры", - сообщила в ответ на запрос DW представитель Минобороны в Берлине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее на этой неделе подробно обосновал свой отказ от поставок TAURUS Украине. "У TAURUS дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве", - указал глава германского правительства на встрече с жителями Дрездена. Кроме того, по его словам, для обеспечения контроля над применением ракет необходимо было бы отправить в Украину немецких военных, но это исключено. Шольц опасается, что это может косвенно втянуть Германию в войну в Украине.

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