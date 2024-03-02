В субботу утром российские военные нанесли удар по Одессе при помощи беспилотников, в результате чего был частично разрушен многоэтажный жилой дом. По данным местных властей, погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе два ребенка. Разбор завалов продолжается.

Сначала местные органы власти сообщили, что среди погибших был один ребенок, которому было три месяца, но затем одесская полиция уточнила, что ему было три года.

Вечером глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что под завалами было также найдено тело женщины и ее трехмесячного младенца.

"Только что спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком. Эмоции, которые не передать словами. Мои соболезнования родственникам погибших… Уже семь человек погибли в результате ночного российского удара по многоэтажке", — написал он.

"Поисково-спасательная операция не останавливалась ни на минуту и будет продолжаться, пока не убедимся, что больше никого под завалами нет", — добавил он.

Еще позже Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила об обнаружении восьмого погибшего. Еще девять человек пострадали.

Ранее спасатели опубликовали в своем телеграм-канале снимки, на которых видно тело младенца под обломками. "Фотографии, которые разрывают сердце на куски", — сказано в сообщении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов написал, что в числе погибших был также один молодой человек.

"Густонаселенный район. Здесь просто ужас. На месте работают спасатели, муниципальные и аварийные службы. Ведутся разборы завалов", — сообщил мэр. — Также повреждены инженерные сети и котельная, близлежащие дома отключены от отопления".

В числе восьми пострадавших был трехлетний мальчик, получивший легкие травмы; беременная женщина, которая находится в состоянии средней степени тяжести, и 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, пишет местная власть.

О том, сколько человек находятся под завалами, официальных данных пока нет.

Администрация Одесской области объявила воскресенье 3 марта днем траура по погибшим в результате российского удара.

"Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких", — написал в своем телеграм-канале глава обладминистрации Олег Кипер.

Несколько человек удалось спасти. По меньшей мере один человек был обнаружен под завалами живым. Из видеозаписи спасателей можно сделать вывод, что мужчина мог быть пьяным; в областной администрации допускают, что во время удара он мог быть в подвале дома.

Поисковая операция и разбор завалов продолжается.

Российская сторона пока не давала комментариев в связи с ударом по Одессе.

В утренней сводке Воздушных сил ВСУ сказано, что в ночь на субботу Россия атаковала Украину 17 ударными беспилотниками типа Shahed, а также тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35.

По данным украинских военных, сбить удалось 14 из 17 дронов-камикадзе, в том числе семь из восьми в Одесской области.

Кроме Одессы, от ударов беспилотников также пострадал Харьков и города Сумской области, сообщил Зеленский. Полиция Харьковской области пишет, что в поселке Великий Бурлук в результате атаки беспилотников погиб 76-летний мужчина.

«Нам нужно больше ПВО от партнеров. Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО — это, что сохраняет жизнь», — пишет президент Украины.

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