США провели первую операцию по доставке гуманитарной помощи для жителей сектора Газа по воздуху военными самолетами. Критики говорят, что сброс продуктов парашютами гораздо менее эффективен, чем доставка помощи на грузовиках. До США помощь по воздуху оказывали другие страны.

Три американских C-130 доставили более 38 тысяч порций еды на территорию, где, по данным ООН, по меньшей мере 576 тысяч человек находятся в шаге от голода, пишет Reuters. Контейнеры были сброшены на парашютах.

В пятницу, 1 марта, президент США Джо Байден сообщил о планах по доставке гуманитарных грузов в Газу по воздуху. "Нам необходимо сделать больше, и США сделают больше", — заявил он.

В четверг в толпе, собравшейся вокруг грузовиков с гуманитарной помощью в городе Газа, погибли более 110 палестинцев.

Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС, обвинило в произошедшем Израиль, а Байден выражал обеспокоенность по поводу перспектив достижения временного прекращения огня в войне между ХАМАС и Израилем. Израиль отвергал обвинения в свой адрес.

"Некоторые из них [палестинцев] начали жестоко толкать и даже затаптывать других жителей Газы до смерти, разворовывая гуманитарные грузы, — говорил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. — В результате этого прискорбного инцидента погибли и получили ранения десятки жителей Газы". По словам Хагари, "ситуация вышла из-под контроля" израильских военных.

Операция по сбросу продуктов на парашютах, проведенная США вместе с ВВС Иордании, стала первой из анонсированных Байденом.

Сброс еды с воздуха произошел после того, как высокопоставленный американский чиновник заявил, что уже согласованы рамки соглашения о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа.

В субботу транспортные самолеты C-130 сбросили более 38 тысяч порций еды вдоль береговой линии сектора, говорится в заявлении Центрального командования США. Там назвали операцию частью постоянных усилий по доставке большего объема помощи, "в том числе за счет расширения потока помощи через наземные коридоры и маршруты".

Другие страны, включая Великобританию, Францию, Египет и Иорданию, уже сбрасывали помощь в Газу с воздуха. Это первая помощь США.

Представители администрации Байдена заявили, что произошедший в четверг "трагический инцидент" подчеркнул "важность расширения и поддержания потока гуманитарной помощи в Газу в ответ на тяжелую гуманитарную ситуацию".

Гуманитарные организации ранее раскритиковали идею сброса гуманитарной помощи в Газу с самолетов как дорогостоящую и малоэффективную.

Перемещенный житель Газы Медхат Тахер в разговоре с Reuters также выразил сомнение в эффективности американской операции. "Хватит ли этого для школы? Достаточно ли этого для 10 тысяч человек? — сказал он. — Лучше отправлять помощь через переправы, чем сбрасывать ее с парашютом".

В своем заявлении в пятницу президент Байден заявил, что США будут настаивать на том, чтобы Израиль пропускал больше грузовиков и создал больше маршрутов, "чтобы все больше и больше людей получали необходимую им помощь".

Вице-президент США Камала Харрис встретится в понедельник в Вашингтоне с членом израильского военного кабинета Бенни Ганцем, чтобы обсудить перемирие и другие вопросы, цитирует Reuters представителя Белого дома.

Тем временем в Иерусалиме тысячи израильтян прошли маршем с требованием освобождения около 134 заложников, по-прежнему удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Байден выражал надежду, что прекращение огня будет достигнуто к Рамадану, который начинается 10 марта.

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