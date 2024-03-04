По его словам, причиной бойкота переговоров послужило то, что представители ХАМАС до сих пор не предоставили список живых заложников, которых продолжает удерживать террористическая группировка, а также не указали, сколько конкретно палестинских заключенных Израиль должен освободить из тюрем в обмен на вызволение каждого конкретного заложника.
В то же время в Египет уже прибыли делегации ХАМАС, а также Катара и США, участвующих в переговорах в качестве посредников. На фоне этого вице-президент США Камала Харрис потребовала от исламистской группировки согласиться на шестинедельное прекращение огня, а также призвала Израиль поспособствовать увеличению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
CNN: Израиль готов к переговорам, дело за ХАМАС
Израиль и ранее не раз указывал на то, что дальнейшие переговоры с террористической группировкой возможны, лишь если та предоставит список оставшихся в живых заложников, похищенных боевиками ХАМАС в ходе атаки на кибуцы и музыкальный фестиваль на юге страны 7 октября. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), как минимум 31 из 130 остающихся в заложниках ХАМАС израильтян мертвы. ХАМАС не приводит новых детальных подробностей о заложниках с момента окончания краткосрочного перемирия, произошедшего в конце ноября, — тогда Израилю удалось освободить несколько десятков людей.
В остальном же Иерусалим "в основном принял" предложение о временном прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников ХАМАС на палестинских заключенных, указывал американский телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена. По словам источника CNN, "мяч находится на стороне ХАМАС".
Вместе с тем в последние дни ряд израильских СМИ сообщает о пессимистических настроениях среди израильских чиновников по поводу переговоров с ХАМАС. В конце февраля Байден отмечал, что сделку, предположительно, удастся заключить до 10 марта, когда начнется священный для мусульман месяц Рамадан.
ХАМАС пытается принудить Израиль к полному прекращению боевых действий
Однако один из лидеров ХАМАС Яхья Синвар намерен затянуть переговорный процесс, чтобы использовать продолжающаяся напряженность в отношениях израильтян и мусульман, что может привести к насильственным акциям — в том числе на границах Израиля, на западном берегу реки Иордан, а также на Храмовой горе в Иерусалиме, где будут проходить праздничные службы, считают собеседники СМИ.
ХАМАС также пытается принудить Израиль к полному прекращению боевых действий в секторе Газа, а не только к шестинедельному перемирию, пишет CNN со ссылкой на источник в террористической группировке. По данным телеканала, ХАМАС требует вывода войск ЦАХАЛ из сектора и разрешения палестинцам вернуться в города на севере территории, откуда они были эвакуированы из-за наземной операции израильской армии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил в эфире телеканала FOX News, что готов к заключению соглашения, но руководство ХАМАС должно отказаться от своих требований "с другой планеты". В то же время власти Израиля, несмотря на протестные акции граждан с призывами пойти на сделку с террористической группировкой, продолжают придерживаться позиции, согласно которой ЦАХАЛ будет вести боевые действия в секторе Газа до "полного уничтожения ХАМАС".