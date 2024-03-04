Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что в своем высказывании о препятствиях для Польши в отправке солдат в Литву во время возможного военного конфликта она не имела в виду, что Польша не будет защищать своего соседа, а говорила о "конкретном контексте" из-за законодательных ограничений в этой стране.

"Прежде всего, я вынуждена выразить свое удивление тем, что все это превратилось в какое-то мое заявление, что я сказала, что Польша не будет нас защищать. Сначала мне хотелось бы опровергнуть это (…). Я, конечно, не говорила, что поляки нас не будут защищать", — заявила премьер-министр журналистам в воскресенье.

В пятницу Шимоните заявила в программе телеканала TV3 "В центре внимания", что существующие в Польше правовые ограничения "не предусматривают обязательства" отправлять солдат за границу даже во время войны, что распространялось бы и в случае нападения на соседнюю Литву.

"Мне известны некоторые правовые ограничения, которые действительно существуют в Польской Республике. Это не политическое решение на всех уровнях или что-то в этом роде. Есть очень четкие, юридические ограничения, и, в моем понимании, это вопрос, который нужно обсуждать на всех уровнях", — заявила премьер-министр.

Шимоните пояснила, что она прокомментировала "конкретный контекст" в ответ на заявление бывшего командующего Сухопутными войсками США Бена Ходжеса.

Ходжес, принимавший участие в Вильнюсском форуме безопасности на прошлой неделе, подчеркнул, что, несмотря на пятую статью НАТО, которая предусматривает коллективную оборону, страны Альянса должны быть готовы защитить себя в случае возможного нападения России, поскольку может пройти две недели до прибытия сил НАТО.

Премьер-министр также заявила, что вышеупомянутый вопрос решается между Литвой и Польшей на "политическом уровне".

Она не уточнила, намерена ли обсуждать этот вопрос на встрече с премьер-министром Польши Дональдом Туском в понедельник в Вильнюсе.

Премьер-министр также добавила, что Литва и Польша могут предусмотреть двусторонние политические соглашения в сфере обороны, и это не будет противоречить соглашению НАТО и военным планам.

Она подчеркнула, что "это не значит, что ничего не делается", но сказала, что не хочет вдаваться в подробности военного сотрудничества.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сообщил журналистам, что региональные планы НАТО, одобренные на прошлогоднем саммите Альянса в Вильнюсе, не предусматривают отдельного двустороннего сотрудничества между государствами, в том числе Литвой и Польшей, но в них предусмотрено региональное сотрудничество.

Он сказал, что поддерживает позицию премьер-министра о том, что это может быть подкреплено "отдельными двусторонними политическими решениями или региональными решениями, которые будут реагировать на сценарии, которые не соответствуют региональным планам или реализуются параллельно им".

По словам Ландсбергиса, это обсуждается с польской стороной "каждый раз", причем обсуждения проходят не только на правительственном уровне, но и на президентском уровне.

Он также подчеркнул, что если ситуация в Украине не улучшится, НАТО могло бы снова рассмотреть вопрос об обновлении региональных планов, но, по словам министра, дискуссия по этому поводу "кажется практически невозможной".

"Но наш аргумент заключается в том, что ситуация ухудшается. Нам иногда не удается убедить наших партнеров сделать, предпринять дополнительные шаги, тогда нам приходится возвращаться к третьей (НАТО — BNS) статье, где говорится о нашей собственной необходимости выполнять свою работу", — заявил министр.

По его словам, региональное оборонное партнерство может стать "вторым шагом" после того, как Литва решит свои задачи, в том числе всеобщий призыв на военную службу, который все еще находится в стадии политических дебатов.

Глава литовской дипломатии также говорит, что хочет, чтобы рост финансирования обороны был более интенсивным. В настоящее время он составляет 2,71% валового внутреннего продукта (ВВП), но обязанность банков по уплате солидарного взноса истекает в этом году, а обычная доля бюджетного финансирования обороны без этого взноса 2,52% ВВП.

В настоящее время стороны все еще обсуждают возможные источники увеличения финансирования.

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