Республиканские сенаторы, сторонники Дональда Трампа, открыто заговорили о необходимости сделки между Россией и Украиной для завершения войны, сообщает POLITICO.

Напомним, сделку, согласно которой Украина отдает Путину оккупированные территории, поддерживает кандидат в президенты США Дональд Трамп.

"На данный момент, реальность, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война закончится сделкой", — заявил в субботу сенатор-республиканец Марко Рубио, заместитель председателя Сенатского комитета по разведке. "И вопрос в том — когда они наконец это осознают — когда мы, наконец, дойдем до этого момента, кто будет иметь больше влияния — Путин или Украина?"



Еще несколько месяцев назад американские законодатели отказывались обсуждать возможность сдачи Украиной части своей территории для завершения войны. Теперь об этом говорит не только Рубио, но и еще один сторонник Трампа, сенатор-республиканец Дж. Д. Вэнс. Он предположил, что сделка с Россией — наиболее вероятный исход войны, независимо от того, отправит ли США дополнительную помощь Украине. Продолжение помощи Украине Вэнс не поддерживает.



"Вашингтон все время опаздывает за изменением ситуации на земле, это конфликт на неопределенный срок, и, надеюсь, это приведет к какому-то соглашению, где Украина сможет сохранить свою страну, а убийства прекратятся", — сказал Вэнс POLITICO.



"Похоже, что война может продолжаться очень долго", — заявил еще один сенатор-республиканец Майк Браун и добавил, что с нынешней линии фронта "будет трудно сдвинуться, потребуется огромное количество времени и денег".



POLITICO отмечает, что заявления сенаторов отражают точку зрения многих членов республиканской партии о том, что шансы Украины на победу в войне весьма низки. В то же время, республиканцы-трамписты сопротивляются принятию очередного пакета помощи Украине. Лидеры республиканцев в Палате представителей до сих пор отказываются проводить голосование по законопроекту о дополнительной помощи Украине, принятому Сенатом (предусматривает 60 млрд долларов (55,5 млрд евро)). Их не пугают сообщения о нехватке у Украины боеприпасов, наступлении российской армии под Авдеевкой, убийстве Навального и попытках России вывести в космос ядерное оружие.



Однако, республиканцы в Палате представителей и в Сенате расколоты. Как ранее сообщал Delfi, на прошлой неделе два республиканских конгрессмена и демократ подали в Палату представителей свой законопроект о помощи Украине. Вместо 60 млрд долларов лишь 47 млрд долларов (43,4 млрд евро) военной помощи пойдут на финансирование производства вооружений.



Кроме того, как сообщает телекомпания CNN, спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с президентом Байденом на прошлой неделе в выходные встретился с республиканскими конгрессменами, выступающими за принятие пакета помощи Украине, чтобы консолидировать поддержку вынесения на голосование законопроекта, принятого Сенатом. Руководит процессом председатель комитета по международным делам Майкл Маккол. Предполагается, что конгрессмены внесут в законопроект ряд поправок. Законопроект будет рассмотрен в палате не ранее середины марта, после принятия госбюджета США.

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