Как сообщают очевидцы и российские Телеграм-каналы, на протяжении двух дней после похорон Алексея Навального россияне продолжили приходить на могилу оппозиционера.

Как рассказали Delfi участники прощания, пожелавшие остаться неназванными в целях безопасности, поток желающих почтить память убитого в заключении лидера российской оппозиции не прерывался в прошедшие субботу и воскресенье. Цветы продолжали нести и после закрытия кладбища в воскресенье.

По данным Telegram-канала Sota, в понедельник, 4 марта, охрана стала требовать аккредитацию для съемки могилы Алексея Навального. Полиция также начала цензурировать плакаты, которые оставляют на могиле: от двух девушек потребовали продемонстрировать, что написано на листах, которые они принесли.

Как проходило прощание с Алекссем Навальным вы можете посмотреть в нашей фотогалерее.

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