Похороны Алексея Навального, прошедшие сегодня на окраине Москвы, превратились в самую массовую политическую манифестацию не только с 22 февраля 2022 года, но за многие годы правления Владимира Путина. По свидетельствам очевидцев, несмотря на все меры, предпринятые полицией, чтобы как можно больше затруднить возможность попрощаться с лидером российской оппозиции, на церковную службу и на Борисовское кладбище на окраине Москвы пришли десятки тысяч человек.

На момент сдачи материала, желающие почтить память Навального продолжали оставлять цветы у ворот церкви, где проходило отпевание и у ворот Борисовского кладбища.

"Я приехала к церкви к 12:00, то есть за два часа до начала отпевания. Уже тогда подойти к ее воротам было невозможно. Очередь растянулась на несколько кварталов. Все вокруг было огорожено полицией, но очередь заняла весь тротуар и стояла в несколько рядов. Все были с цветами, люди были самого разного возраста, он студентов до пенсионеров. Приехали даже инвалиды на колясках", — говорит москвичка Вера (имя изменено в целях безопасности).

По данным Delfi на прощание с Навальным специально приехали в Москву и жители других городов России.

Все два часа, пока Вера стояла на улице, очередь не двигалась, а только продолжала прибывать. Собравшиеся скандировали "Навальный!", "Любовь сильнее страха!" и кричали "Нет войне!". Даже в окнах школы, что напротив церкви вдруг появились школьники и тоже стали выкрикивать имя оппозиционера. Полиция, на удивление, бездействовала. Вера провела несколько часов на улице, но ей не удалось попасть ни в церковь, ни на кладбище, чтобы попрощаться с Алексеем Навальным.

Тело лидера российской оппозиции привезли в православную церковь иконы Божьей матери "Утоли моя печали", расположенную на окраине Москвы в спальном районе Марьино к двум часам дня и увезли из храма на Борисовское кладбище в двух с половиной километрах всего лишь через 45 минут. Отпевание продлилось около получаса — священники провели его по самому короткому варианту обряда.

Все это время желающие простится с покойным и присутствовать на службе стояли на улице за воротами церкви на парковочной площадке, большую часть которой полиция перегородила металлическими барьерами, не давая желающим пройти за церковную ограду.

Внутрь полицейские пустили только членов семьи — мать и отца Алексея Навального — Людмилу и Анатолия Навальных, а также некоторое число родственников и знакомых.

Супруга Алексея Юлия и их дети — Дарья и Захар не смогли присутствовать на похоронах. Все они находятся за границей. Кроме того, Юлия, после ее заявления о том, что она продолжит дело мужа и обвинений в адрес Путина в его убийстве, вполне может грозить арест и судьба ее убитого в тюрьме мужа.

"Церковь эта, на самом деле, маленькая — всего-то человек сто вмещает", — рассказывает Delfi еще одна участница похорон Надежда, также пожелавшая остаться неназванной.

"Служба закончилась очень быстро, тело быстро вынесли и катафалк не медля уехал", — подтверждает ее слова Любовь, третья собеседница Delfi из Москвы, — "никакого прощания с двух до четырех часов, как обещали, не состоялось".

"Узнав, что никакого прощания в церкви не будет, мы развернулись и пошли в сторону кладбища. Я очень давно не видела такого количества людей. Их реально были десятки тысяч", — рассказывает Вера, — "Мы двигались медленно. Толпа, стоявшая через улицу от церкви в какой-то момент, уже на подходе к кладбищу начала громко скандировать лозунг Навального "Россия без Путина!", услышать который сейчас в Москве многим было страшновато. Однако, полиция ничего против них не предпринимала".

От церкви, где отпевали Алексея Навального до Борисовского до кладбища пешком — два с половиной километра.

В какой-то момент, по словам собеседниц Delfi, а также по свидетельствам российских оппозиционных телеграм-каналов, все пешеходые дорожки и тротуары на этом пути оказались заполнены людьми. По словам Любови, все дворы вдоль улиц, по которым шли люди, были заполнены полицией и заставлены автозаками. "Такое ощущение, что полицейских согнали со всей России. Я в одном месте такого количества разных русских говоров никогда не слышала", — говорит она.

Для сравнения — в 2011-2019 годах самые многочисленные оппозиционные митинги в России проходили в центре города — от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Сретенскому бульвару и улице Академика Сахарова до пересечения с Садовым кольцом. Этот маршрут примерно такой же по длине — около двух с половиной километров. Число участников таких митингов колебалось в районе 20-25 тысяч человек, при этом само пространство от начальной точки маршрута никогда полностью не заполнялось людьми. Сегодня количество пришедших может быть гораздо большим — собеседники Delfi рассказывают, что люди все время прибывали в очередь к кладбищу с разных сторон. Кто-то уходил, но на его место тут же приходили другие, говорят они.

Часть пришедших поехала на метро, благо там всего одна остановка. В метро демонстрация продолжилась — спустившиеся скандировали имя Навального и там.

"Нет войне!" — кричали стоявшие у ворот кладбища люди.

Однако, всем пришедшим к воротам Борисовского кладбища тоже не дали попрощаться с Алексеем Навальным. После недолгой заминки — полиция заблокировала автомобиль с гробоносцами — на территорию кладбища снова пустили только семью и небольшое число друзей и знакомых семьи.

Остальные, либо не смогли наблюдать за похоронами, либо, если оказались у самых ворот кладбища, видели происходящее через решетку — оказалось, что могила оппозиционера находится прямо у ворот кладбища.

"Хватит лить кровь", — кричали из толпы.

Прощание с телом Навального прошло под песню Фрэнка Синатры "My Way" и музыкальную тему из фильма Терминатор-2.

Гробоносцы совсем не походили на скорбных сотрудников похоронной службы и сноровкой не отличались. Выправкой они походили на военных или сотрудников какого-нибудь силового подразделения ФСБ. Уж очень у них были сосредоточенные взгляды, да и лица их, почему-то были закрыты медицинскими масками, хотя вокруг их никто не носил. Не просто так вчера матери Навального похоронщики отказывали в перевозке тела.

Когда пришло время закрывать гроб крышкой и закрывать винтами, оказалось, что среди этих спортивных ребят только один — настоящий гробоносец — ему пришлось прямо на месте объяснять товарищу, как этот винт заворачивать.

"Леха, пока!" — кричали из толпы.

Собеседницы Delfi так и не смогли протиснуться к воротам кладбища. "Сразу после того, как гроб опустили в могилу, на территорию кладбища пустили буквально сотню человек — бросить землю на крышку гроба и сразу же пускать перестали", — говорит Вера, — "но я все таки дошла и оставила цветы на заборе кладбища, потом вернулась к церкви и поставила там свечку за упокой души Алексея".

Вечером, после того, как пришедшие днем уже почти разошлись, потеряв надежду попасть на кладбище, и украсив все окрестные сугробы цветами, к Борисово стали прибывать новые желающие проститься.

"Вернуть солдат домой!" — стали кричать молодые люди, взобравшись на огромный сугроб недалеко от кладбища.

К моменту сдачи материала, полицейские стали по несколько сот человек пропускать желающих проститься с Навальным, число которых только продолжило увеличиваться, но потом прекратили.

В Москве полиция схватила шесть человек. В регионах, где прощание проходило у местных памятников жертвам политических репрессий, по данным ОВД-инфо было задержано около 70 человек. Там полиция была куда жестче.

"Давно я не видела столько народу, — рассказывает Любовь, решившая остаться, когда все уже разошлись, — Вы там напишите, что это народ пришел с Алексеем попрощаться. Обычный такой народ, понимаете!".

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