Политик скончался 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе. Трагическая новость встретила широкий отклик по всему миру. Сторонники Алексея Навального считают, что его убили.

Навальный был похоронен на Борисовском кладбище в Москве. Гроб с телом оппозиционера опустили в могилу на Борисовском кладбище в Братеево под музыку Фрэнка Синатры My Way.

Около 16:30 к Борисовскому кладбищу подогнали подкрепление силовиков, которых люди встретили скандированием "Навальный! Навальный!", передает Telegram-канал RusNews. По данным издания, отрезанными от кладбища остаются тысячи желающих проститься с Алексеем Навальным.

Вход на кладбище закрыли, силовики начали отгонять людей от ворот, передает корреспондент "Можем объяснить". Полицейские оттесняют толпу от ограды, однако тысячи человек, оказавшиеся отрезанными от кладбища, не расходятся. Ожидающие возможности пройти к могиле зажигают фонарики, сообщает RusNews.

Ранее в Москве к храму "Утоли моя печали" в районе Марьино выстроилась почти километровая очередь из желающих проститься с Навальным.

В церкви иконы Божьей Матери "Утоли моя печали" в Марьино прошло отпевание Алексея Навального. В церковь пустили только родственников и близких. После отпевания гроб с телом политика вынесли из церкви, его отвезли на кладбище. Отпевание заняло менее 20 минут.

Thousands of people are outside the church in Moscow's Maryino to say their goodbyes to Alexei Navalny. pic.twitter.com/5Yyj0Oo9lH — The Anti-Corruption Foundation (@ACF_int) March 1, 2024

Катафалк с телом Алексея подъехал к храму pic.twitter.com/tX1sy9z0cj — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 1, 2024

Собравшиеся у церкви забросали катафалк с гробом политика цветами. В толпе слышны возгласы "Спасибо, Алексей", передают издания 7х7 и Sota. К матери Алексея Навального Людмиле подходят люди, обнимают, благодарят, желают сил и просят у нее прощения.

Около 14.30 полицейские заблокировали одну из машин похоронной процессии, написал Иван Жданов: "Из-за этого машина с гробом просто стоит у кладбища и Алексея не выносят".

Люди, которые шли на Борисовское кладбище вслед за катафалком, скандировали "Россия без Путина", "Нет войне" и "Любовь сильнее страха",

У храма в Марьино собрались сотни человек, сообщило "ОВД-Инфо". Здание огорожено металлическими барьерами, люди выстроились вдоль них, поясняет "Медиазона". По словам ее корреспондента, полиция вела себя спокойно и не препятствовала журналистам. А в парке у Борисовского кладбища дежурит конная полиция, отмечает Sota.

В Москве на пути от станции метро "Марьино" до церкви иконы Божьей матери "Утоли моя печали", где прошло отпевание Алексея Навального, выстроили коридор из металлических ограждений, пишет интернет-издание "Медиазона". У храма находились полицейские автомобили и автозаки, уточнил корреспондент.

По его словам, ограждения установлены и на Братеевском мосту, а силовики проверяли документы и личные вещи прохожих.

В Москве у моста между церковью, где проходило отпевание, и кладбищем задержан участник похоронного шествия. На видео, которое опубликовал журналист Александр Плющев, видно, что мужчину ведут к автозаку, заломив ему руки.

В окрестностях церкви иконы Божьей матери "Утоли моя печали" в московском районе Марьино начались перебои с мобильным интернетом, передает корреспондент "Медиазоны". По его словам, "Яндекс. Карты" не работают, а на отправку сообщений в мессенджере Telegram уходит несколько минут. Журналисты The Insider накануне сообщали, что около храма установили антенну. Установщик пояснил, что "это связь … для специальных служб".

Между тем у церкви находилось не менее 40 автомобилей полиции, уточняет интернет-издание Sota. Марьинский бульвар перекрыт, пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Сотрудники полиции и автозаки стянуты к Пушкинской площади в Москве, пишет Sota. На одной из центральных столичных площадей, которая неоднократно становилась местом протестных акций, установлены металлические ограждения.

В интернете проходит акция символического зажжения свечей в память о политике. Пользователям предлагают присоединиться, нажав кнопку "Зажечь свечу" на веб-странице акции. На момент публикации к ней присоединились более 390 тысяч человек.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего сказать родным Алексея Навального в день его похорон. Он добавил, что в Кремле не могут дать оценку Навальному как политической фигуре.

Российские политики Борис Надеждин и Екатерина Дунцова, не допущенные к участию в выборах президента РФ, придут проститься с Алексеем Навальным, пишет интернет-издание "Агентство".

"Достаточно сложно объяснить причины, по которым я считаю важным участвовать в прощании с Навальным, и не попасть под статью. Многие мои коллеги-депутаты и активисты были знакомы с Алексеем. Он — важный человек в истории российской политики", — отметила Дунцова. В свою очередь Надеждин посчитал этот шаг необходимым, поскольку знал оппозиционера и когда-то работал вместе с Навальным.

Посол Германии в России Александер Ламбсдорфф собирался посетить похороны Навального, пишет издание Bild. Официальный Берлин пока не комментировал эту информацию. Несколькими днями ранее немецкий дипломат побывал на Большом Москворецком мосту в годовщину убийства Бориса Немцова.

Посол США в России Линн Трейси, а также послы Германии, Франции и ряда стран Евросоюза приехали к храму, где прошло отпевание Алексея Навального.

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