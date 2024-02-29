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Европейский парламент принял резолюцию "Об убийстве Алексея Навального и необходимости действий ЕС в поддержку политзаключенных и подавляемого гражданского общества в России". В четверг, 29 февраля, в Страсбурге за нее проголосовали 506 депутатов, 9 выступили против, 32 воздержались.

"Убийство Алексея Навального является еще одним признаком усиливающихся и систематических репрессий в России", - заявили депутаты, возложив всю ответственность за его смерть на российское государство и лично президента Владимира Путина, "который должен быть привлечен к ответственности". "В таких обстоятельствах вполне оправданно поднимать вопрос о легитимности Путина в общественном и международном дискурсе", - сказано в резолюции.

Европарламент настаивает на использовании режима санкций ЕС в области прав человека против лиц, ответственных за политически мотивированные судебные процессы против Навального, вынесение ему приговора, его тюремное заключение и условия содержания, включая прокуроров и судей, персонал тюрем и лиц, ответственных за его преждевременную смерть.

Навальный, "олицетворявший борьбу за свободу и демократию", погиб, отбывая необоснованный, политически мотивированный тюремный срок, подчеркивается в резолюции. Парламентарии указали, что во время заключения "в нескольких печально известных тюрьмах и колониях" Навальный подвергался психологическому давлению, произвольным наказаниям, жестокому обращению и пыткам, а его здоровье ухудшилось из-за жестокого обращения и отсутствия медицинской помощи. После его смерти не было проведено ни независимого вскрытия, ни расследования. Евросоюз требует проведения прозрачного международного расследования обстоятельств смерти Навального.

"Смерть Алексея Навального - не единичный случай, а кульминационный момент в системе насилия, подавления инакомыслия и запугивания политических оппонентов и активистов гражданского общества со стороны кремлевского режима", - заявили в Европарламенте.

"Авторитарный режим, погрязший в коррупции"

Политическая система России контролируется консолидированным авторитарным режимом, погрязшим в коррупции, заявили евродепутаты. "При этом для создания видимости демократии используются фальсифицированные выборы, а вся власть сосредоточена в руках Владимира Путина, - сказано далее в тексте. - Правительство подавляет любое инакомыслие при поддержке лояльных сил безопасности, судебной системы, контролируемых СМИ и законодательного органа, состоящего из правящей партии и податливых оппозиционных партий".

Антивоенных кандидатов не допустили к участию в предстоящих в 2024 году президентских выборах в России. "Прозрачный, демократический, свободный и справедливый процесс политической конкуренции несовместим с политическими репрессиями, которые осуществляются в РФ на протяжении многих лет, кульминацией которых стало убийство Навального", которое Европарламент решительно осудил.

Евродепутаты выразили соболезнования близким оппозиционера и супруге Юлии Навальной, которую поддержали в ее решимости продолжить дело мужа. Депутаты призвали российские власти разрешить похоронить Навального в соответствии с пожеланиями его семьи и не препятствовать достойной церемонии похорон.

Поддержка оппозиционных россиян

"Народ России нельзя путать с разжигающим вражду, автократическим и клептократическим кремлевским режимом", - заявили парламентарии. Они призвали российские власти освободить всех политзаключенных и произвольно задержанных, прекратить применение пыток и других видов жестокого обращения в отношении всех заключенных.

Власти стран Евросоюза депутаты просят искать пути освобождения наиболее пострадавших политзаключенных, включая вариант обмена. По мнению Европарламента, Совету ЕС следует учредить должность спецпредставителя по делам политзаключенных и заложников в России, чтобы координировать усилия с международными партнерами.

По данным евродепутатов, в ЕС проживает множество российских диссидентов, представителей СМИ и гражданского общества, которые были вынуждены покинуть Россию, но многие все еще остаются в РФ. В связи с этим Европарламент настаивает на создании в Евросоюзе системы многократных виз для правозащитников, активистов и политически преследуемых лиц, призывает государства-члены ЕС избегать непропорционального применения ограничительных мер в отношении лиц, ищущих убежища от российского правительства и борющихся с ним, упростить для российских диссидентов в ЕС процессы регистрации организаций, чтобы они могли продолжать свою работу.

Евросоюзу следует разработать долгосрочную стратегию в отношении России, соответствующую ее реалиям, с учетом необходимости поддержки российского гражданского общества и оппозиции в изгнании. Лучшим ответом на действия кремлевского режима Европарламент назвал дальнейшую политическую, экономическую, финансовую и военную поддержку Украины.

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