Соратники Алексея Навального назначили дату похорон политика, однако признали, что не смогли найти зал для публичного прощания. По их словам, власти продолжают давление, чтобы вынудить близких погибшего оппозиционера провести "тихие семейные похороны". Выступая в Европарламенте, вдова Навального Юлия подчеркнула, что не знает, не будет ли полиция задерживать пришедших проститься.

Прощание с Алексеем Навальным, скончавшимся в колонии за полярным кругом, пройдет днем 1 марта в Москве. Сначала — отпевание в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, затем — погребение на Борисовском кладбище.

Что произошло с залом для прощания

Соратник Навального Иван Жданов (в реестре "иноагентов") рассказал, что изначально прощание и похороны Алексея Навального планировались на 29 февраля, однако, по его словам, не было "ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу".

"Вот к 1-му можно и к 28-му можно, а на 29-е число могила не копается", — написал он, связав это с назначенным на 29 февраля посланием Владимира Путина Федеральному собранию.

Поэтому, по его словам, соратники Навального "начали быстро искать церковь и зал на 1 марта". Несмотря на то, что им "везде отказывали что-либо дать", в итоге они все-таки "нашли большой нормальный зал, хоть и в Новокосино", написал Жданов.

"Время работает не на вас, труп разлагается". Мать Навального заявила, что следователи требуют похоронить политика тайно

"Сотрудники нам сказали, что он свободен и нужно приехать заключить договор", — написал он.

В интервью изданию "Медуза" (в реестре "иноагентов" и нежелательных организаций) он сказал, что для заключения договора на прощание в Николо-Архангельском крематории представителю соратников Навального предложили подъехать ночью на Котляковское кладбище.

"Он туда приезжает — ему вручают бумажку о том, что предлагают похоронный зал на северном Хованском кладбище. Он говорит: „Ну я же приехал заключать договор на это кладбище, на Николо-Архангельский крематорий". Ему говорят: „Да, но там занято уже, там прощания не будет"", — объяснил Жданов.

"…Они [мэрия Москвы] пытаются заставить перенести прощание с Борисовского на Хованское кладбище. А другими руками власть говорит: „Проведите тихие семейные похороны"", — убежден он.

Такую же версию изложил и другой соратник Навального Леонид Волков (в реестре "иноагентов"): "Как мы и ожидали. Они отступили под публичным давлением на прошлой неделе, отдали тело. А теперь перегруппировались и вернулись к первоначальном плану — заставить семью похоронить Алексея тихо, без публичной процедуры".

Московские и федеральные чиновники эти обвинения не комментировали.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, называл "абсурдными" заявления сторонников Навального о том, что Кремль оказывал давление на семью политика.

При чем здесь Венедиктов

Соратники Навального обвинили бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова (в реестре "иноагентов") в том, что он помогает московской мэрии, поскольку, по версии Жданова, именно он "лично принес предложение с Хованским крематорием".

Венедиктов отрицает, что передавал команде Навального "предложение с Хованским крематорием". Он рассказал Би-би-си, что Жданов написал в чате "иностранных агентов" о поисках зала для прощания с Навальным и попросил помощи.

"Я написал в мэрию: Ребята, вы чего, чего не предлагаете зал? Как не стыдно, а они мне прислали письмо, что сделано предложение, адресованное Людмиле Ивановне [Навальной], — говорит Венедиктов. — Я просто показал, что оферта кладбища такая, моих предложений там нет, я никакой не посредник. Он [Жданов] обратился с просьбой к людям помочь найти зал. Я получил документ из мэрии. Письмо Людмиле Ивановне [Навальной], что они делают такую оферту".

В письме не идет речи о кремации или погребении на Хованском кладбище, директор Котляковского и Борисовского кладбища Смирнов предлагает Людмиле Навальной зал для прощания на территории Хованского кладбища и упоминает заключенный договор с Борисовским кладбищем в Марьино о похоронах Навального 1 марта.

Венедиктов утверждает, что лишь переслал Жданову, а также Владимиру Ашуркову и Евгении Альбац это письмо "без всякого комментария". "У меня с семьей [Навального] никаких связей нет вообще", — добавил он.

"Похороны уже определены, видимо, семьей — Борисовское кладбище. Стоял вопрос о зале прощания. И насколько я понимаю, мэрия, увидев, что нет зала частного, ритуального, предложила обычный ритуальный зал на самом крупном кладбище. Все", — сказал Венедиктов.

Право на прощание

В интервью "Медузе" Жданов сказал, что соратники Навального придумали, как решить проблему с залом для публичного прощания.

"Поскольку у нас уже есть церковь „Утоли моя печали" в Марьино, которая пока не отменилась, мы зовем людей туда. Там будет открытое отпевание. Все, кто захочет проститься [с Алексеем], попрощаются", — сказал он.

Он также допустил, что в случае вмешательства властей прощание можно будет провести либо на кладбище, либо в другой церкви.

"У нас в любом случае где-то будет прощание. Право проститься с Алексеем у людей точно есть — и в любом случае где-то оно состоится", — подчеркнул он.

Еще в начале недели Борисовское кладбище оцепила полиция, на входе готовятся поставить рамки-металлодетекторы и камеры видеонаблюдения, писал проект "Осторожно, Москва".

Выступая в среду в Европарламенте, вдова Алексея Навального упомянула о проблемах при организации похорон.

"Я думала, что за 12 дней, которые прошли с убийства Алексея, у меня будет достаточно времени подготовить эту речь. Но сначала мы неделю добивались того, чтобы нам отдали тело Алексея и дали провести похороны. Потом я выбирала кладбище и гроб. Похороны должны состояться послезавтра, и я до сих пор не уверена, пройдут они мирно или полиция будет задерживать тех, кто пришел проститься с моим мужем", — сказала Юлия Навальная.

Как добивались выдачи тела

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

В официальном уведомлении, выданном его матери, написано, что его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени.

ФСИН сообщила, что Алексей Навальный умер после того, как ему стало плохо после прогулки и он "практически сразу потерял сознание". Эти прогулки обычно проводились рано утром.

По словам матери политика Людмилы Навальной, ей показали тело сына только в среду 21 февраля, однако отказались передать его родственникам.

В четверг 22 февраля матери показали медицинское заключение о смерти, в котором сказано, что причины — естественные.

Она рассказала, что следователи потребовали от родственников похоронить политика тайно, угрожая в случае отказа "что-то сделать" с телом.

После этого в социальных сетях стали публиковаться обращения с требованием выдать тело политика родным. Под одним из таких обращений свои подписи поставили более 400 православных священников и верующих.

В субботу стало известно, что тело Навального выдали его матери.

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