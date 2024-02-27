"Где-то говорят, что помещение занято. Где-то отказываются при упоминании фамилии Навальный. В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать", — добавила она в следующем посте.
"Спустя сутки поисков помещения для прощания нет", — заявила Ярмыш.
С просьбой найти помещение для прощания с Навальным его соратники обратились накануне. Из обращения следовало, что прощание должно быть проведено до конца рабочей недели. Соратники Навального призывали не верить фейковым сообщениям о том, что дата и место похорон уже определены.
В субботу тело Навального, умершего в колонии 16 февраля, выдали его матери.
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