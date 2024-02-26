Российского политика Алексея Навального, погибшего в колонии на Ямале 16 февраля, должны были обменять на Вадима Красикова, который отбывает в Германии пожизненный срок за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом рассказала глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих.

По ее словам, в начале февраля Путину предложили обменять Красикова на Навального и "двух американских граждан". "Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии, вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит", — отметила Певчих.

Одна из руководительниц ФБК также рассказала, как готовился обмен. Как утверждает Певчих, "после начала войны стало очевидно, что Навального надо вытаскивать из тюрьмы любой ценой". Команда политика начала работать над "гуманитарным" обменом: "российские шпионы в обмен на политических заключенных".

Раскрывать агентов российских спецслужб помогал расследователь Христо Грозев. Параллельно команда Навального готовила списки политиков и активистов, заключенных в тюрьмы РФ.

"Реализация этого плана заняла целых два года. Могла занять меньше. При желании и политической воле это вопрос месяцев, а не лет. Но достаточного желания и воли не было. Огромные усилия, бесконечные уговоры, недели ожидания ответов, десятки поездок и сотни не отвеченных звонков. Чиновники американские, немецкие понимающе кивали головой, рассказывали, как важно помочь Навальному и политзэкам, жали руки, обещали — и ничего не делали", — заявила Певчих.

Она поблагодарила тех политиков, которые тем не менее способствовали команде Навального в реализации плана несмотря на собственные риски. По словам Певчих, они не давали разрешения на то, чтобы назвать их имена.

Представительница ФБК рассказала, что план получил предварительное одобрение весной 2023 года, запустить его реализацию удалось только в декабре. Она обращает внимание, что Путин сам "обозначил" его существование в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, когда, не называя фамилий, рассказал о готовности обменять Красикова. Навального в том разговоре российский президент не упоминал.

"Уже после убийства Алексея мне рассказали, что предложение обменять Навального Путину донес Роман Абрамович как неформальный переговорщик", — отметила Певчих. Она утверждает, что через общих знакомых спросила у бизнесмена, как, когда и при каких обстоятельствах это произошло. Тот "не ответил, но отрицать не стал".

"Путину четко дали понять: единственный способ получить Красикова — это обменять его на Навального. "Ах так!", — подумал Путин, — "Навального на свободе я не потерплю. И раз принципиально Красикова готовы менять, то надо лишь избавиться от предмета торга. Подменить потом при случае на кого-то еще"", — рассуждает Певчих.

Вадим Красиков — предположительно офицер ФСБ. В 2019 году он застрелил в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Немецкий суд приговорил Красикова к пожизненному заключению.

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