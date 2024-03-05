Парламент Франции одобрил изменения в основной закон, закрепляющие право женщин на прерывание беременности. За внесение в Конституцию "гарантированной женщинам свободы прибегать к аборту" в понедельник, 4 марта, на специальном заседании в Версале проголосовали 780 членов обеих палат парламента, против были 72 депутата и сенатора.

"Наш посыл всем женщинам: ваше тело принадлежит вам и никто не может принимать решение за вас", — заявил премьер-министр Габриэль Атталь. Тем самым Франция станет первой в мире страной, закрепившей право на аборт в Конституции.

Повод для решения во Франции — отмена конституционного права на аборт в США

В конце января данный законопроект поддержало подавляющее большинство депутатов нижней палаты — Национальной ассамблеи. Считалось, что получить одобрение Сената будет сложнее, поскольку многие его члены не считают аборты конституционным вопросом, так как их проведение в стране ничем не ограничивается. В интересах прохождения документа через Сенат правительством была выбрана формулировка о "гарантированной свободе", а не о "праве" на аборт — против закрепления такого права для женщин выступают многие консерваторы.

Гарантировать в конституции Франции свободу для женщин делать аборт пообещал в октябре 2023 года президент Эмманюэль Макрон, после того как в июне Верховный суд США отменил конституционное право на аборт на федеральном уровне. После этого прерывание беременности стало незаконным в 14 штатах США, что вызвало массовые протесты по всей стране.

Опрос, проведенный в ноябре 2022 года, показал, что за закрепление в основном законе права женщин совершать аборт выступают 89 процентов населения страны. Декриминализованы аборты во Франции были еще в 1975 году.

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