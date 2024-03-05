Утечка информации о встрече высокопоставленных чиновников ВВС Германии из российских источников произошла из-за "индивидуальной ошибки", заявил министр обороны Борис Писториус.

По словам Писториуса, утечка информации произошла из-за того, что один из участников телеконференции участвовал в ней по незащищенной линии, что позволило российским спецслужбам перехватить разговор.

На записи четыре высокопоставленных немецких офицера обсуждают перспективу использования Украиной крылатых ракет Taurus немецкого производства для удара по Керченскому мосту, который соединяет Россию с Крымским полуостровом, аннексированным Россией в 2014 году.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц уже не раз заявлял о том, что ракеты Taurus поставляться Украине не будут.

Писториус заявил, что офицеры разговаривали с помощью более защищенной версии платформы Webex, установленной на серверах немецкой армии. Webex — это приложение для проведения онлайн-конференций и звонков, похожее на Zoom и Skype.

Выступая на пресс-конференции во вторник, он сказал, что один из участников подключился к встрече через "несанкционированный канал", что и привело к утечке.

Писториус подтвердил, что ведется дисциплинарное расследование, но при этом сказал, что не хотел бы слишком сурово наказывать провинившихся.

"В данный момент личные последствия не стоят на повестке дня. Я не стану жертвовать своими лучшими офицерами ради игр Путина", — сказал он.

По незащищенной линии к звонку присоединился офицер, находившийся в Сингапуре, где в конце февраля проходило военное авиашоу.

И в Берлине, и в Лондоне публикацию россиян уже назвали частью "информационной кампании Кремля по дестабилизации". Перехваченный разговор уже вызвал множество дискуссий — как внутри Германии, так и между Берлином и его союзниками.

Бывший заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Элвуд в интервью Би-би-си назвал утечку данных "позором для Берлина".

"Нам необходимо провести серьезные беседы в дипломатических кругах между Германией и Великобританией, а также НАТО, по поводу причин возникновения этой ситуации", — добавил он.

Глава Минобороны Германии предостерег, что разбор последствий утечки может привести к расколу в немецком обществе.

"Речь идет о подрыве нашего единства. Соответственно, мы должны реагировать на это с особой осторожностью, но не менее решительно", — подчеркнул Писториус. Он особо выделил необходимость "не попасться на удочку Путина" и выразил надежду на то, что Кремлю не удастся расколоть немцев.

Однако Писториус отрицает, что доверие союзников к Германии было подорвано.

"Все знают об опасности таких перехватов и понимают, что абсолютной безопасности не существует", — сказал он.

Кремль расценил запись как доказательство того, что Запад напрямую вовлечен в конфликт на Украине.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил в понедельник, что просочившийся разговор сам по себе говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России.

Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно, заявил Песков.

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