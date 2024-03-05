Командующий литовской армией, генерал Вальдемарас Рупшис заявил, что использование польской армии для защиты Литвы предусмотрено планами НАТО, поэтому это не вопрос двусторонних отношений.

Об этом он заявил журналистам во время своего визита в Польшу, где проходят учения Dragon 2024, после возникших недавно дискуссий о том, сможет ли Польша защищать Литву в рамках польского законодательства.

"Я не знаю никаких юридических ограничений. Оперативное применение польской армии предусмотрено в планах НАТО, это вопрос НАТО. Это не вопрос наших двусторонних (отношений — BNS), а НАТО", — сказал главнокомандующий армией.

"Насколько мне известно, задача Польских Вооруженных сил четко определена и на нашей территории, я не вижу здесь никакой проблемы", — добавил он.

Он подчеркнул, что Польша, как и другие страны НАТО, соблюдает все статьи Северо-атлантического соглашения, включая пятую.

"Нет сомнений, что если понадобится, мы будем вместе где угодно. (…) И по вопросу отправки (солдат — BNS) они обязательно будут", — сказал Рупшис.

Цель учений Dragon 2024 — проверка возможностей союзников по выполнению задач сдерживания и обороны, противодействию агрессии вероятного противника против стран НАТО и ведению боевых действий, сочетающих наземный, воздушный и морской компоненты.

Эти учения являются одной из составных частей проводимых в этом году учений НАТО Steadfast Defender 2024.

По данным литовской армии, основной операцией этих учений является передислокация специальных сил быстрого реагирования НАТО для оказания поддержки члену Альянса в случае агрессии и оценка потребностей и проблем военной мобильности при пересечении национальных границ.

После учений участвовавший в них батальон немецкой бригады повышенной бдительности с 7 марта продолжит тренировки на территории Литвы.

Взвод разведывательной роты пехотной бригады Geležinis vilkas ("Железный волк") литовской армии на внедорожниках JLTV также участвует в учениях, проходящих в настоящее время в Польше.

Всего в учениях принимают участие 20 тысяч военных и 3500 единиц военной техники из десяти стран НАТО.

Упомянутые учения проходят во время обсуждения в Литве того, сможет ли Польша в силу своих законов защитить Литву в случае нападения.

Премьер-министр Ингрида Шимонитей заявила на прошлой неделе, что существующие в Польше правовые ограничения "не предусматривают обязательства" отправлять солдат за границу даже во время войны, что будет распространяться и в случае нападения на соседнюю Литву.

Позже Шимоните уточнила, что она не имела в виду, что "поляки нас не защитят", а говорила о конкретных правовых ограничениях, которые следует разрешить с Польшей "на политическом уровне". Премьер-министр также заявила, что не может уточнить, о каких ограничениях идет речь.

Советник президента Литвы Кястутис Будрис заявил во вторник, что план защиты Сувалкского коридора подготовлен еще в 2022 году, территорию в Литве также будут защищать польские солдаты, поэтому никаких юридических ограничений для этого не существует.

Науседа заявил в понедельник, что совместные военные учения Польши и Литвы предназначены для взаимодействия стран.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, находившийся вчера с визитом в Литве, заявил, что солидарность обоих государств не подлежит сомнению. По его словам, чтобы не спекулировать на этом вопросе, министры иностранных дел и обороны Польши и Литвы "в ближайшее время решат все детали, чтобы не было коммуникационных вопросов и неясностей".

Пятая статья НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран Альянса будет рассматриваться как нападение на все из них. Согласно этой статье, все члены Альянса должны согласиться принять меры по оказанию помощи союзнику, подвергшемуся нападению. Однако для принятия мер необходимо согласие всех стран НАТО.

Пока эта статья была активирована один раз — в 2001 году, после терактов 11 сентября в США.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!