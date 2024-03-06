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Владимир Зеленский никогда не просил отправить в Украину иностранные войска, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге для прессы во вторник, 5 марта. Однако украинский лидер просит дать ВСУ "средства и возможности", чтобы противостоять российской агрессии — и с этим Соединенные Штаты должны Украине помочь, подчеркнул Кирби.

Эти слова представителя администрации США прозвучали в ответ на вопрос журналиста о том, как в Белом доме относятся к словам президента Франции Эмманюэля Макрона. Тот на прошлой неделе заявил, что не исключает в перспективе отправки западных сухопутных войск в Украину. А 5 марта Макрон призвал страны ЕС "не быть трусами" и поддерживать Киев, "не вводя для себя никаких ограничений".

"Я не собираюсь оценивать слова президента Макрона. Он, безусловно, имеет полное право и возможность говорить за себя и свои взгляды, — отметил Кирби. — Я могу только говорить от имени президента Байдена, нашего главнокомандующего. И президент ясно дал понять: мы проявили чрезвычайно сильное лидерство, возглавляя международные усилия по поддержке Украины в течение последних нескольких лет. Нам нужна помощь от Конгресса прямо сейчас, чтобы они одобрили дополнительное финансирование, и мы могли бы продолжить это сильное лидерство и больше поддержать коалицию из более чем 50 стран, которые объединились для оказания помощи Украине".

Кирби добавил, что президент США Джо Байден "с самого начала войны четко дал понять: мы не собираемся посылать американские войска сражаться в Украине".

Многие другие страны Запада также не поддержали идею Макрона

После заявления Макрона идею отправки своих войск в Украину отвергли Польша, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италия. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что у НАТО нет планов отправки войск в Украину. Канада, которая тоже является членом Североатлантического альянса, заявила, что может теоретически разместить военных в Украине, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.

Что касается военной помощи США Украине, то, пока законопроект о ее финансировании застрял в Конгрессе, в Пентагоне рассматривают возможность использования для этой цели своих собственных резервов, общий объем которых составляет около 4 млрд евро.

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