Великобритания готова передать Украине все замороженные в стране активы Центробанка РФ в виде займа с учетом того, что после окончания войны России придется выплачивать репарации, сообщила в среду, 6 марта, британская газета The Guardian со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

Согласно плану Кэмерона, когда Россия выплатит репарации, заем будет возвращен, и в результате Москва получит доступ к своим средствам. "Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или долгового обязательства, которое по сути использует замороженные российские активы в качестве залога, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия заплатит репарации", — пояснил Кэмерон.

Министр отметил, что Великобритания стремится к скоординированной позиции со странами "большой семерки" и Евросоюза в вопросе передачи замороженных российских активов Украине, но в случае необходимости готова пойти на этот шаг и без коллективного решения.

Сильные и слабые стороны плана



The Guardian называет сильной стороной плана то, что формально он не предусматривает конфискации российских активов, поскольку предполагается, что в итоге Москва получит к ним доступ. При этом, указывает издание, у плана есть и слабая сторона: если Украина не одержит победу на поле боя, то Россия не согласится выплачивать ей репарации и тогда будет неясно, как возвращать деньги Москве.

По мнению издания, тот факт, что Кэмерон впервые столь открыто и подробно говорит об этом предложении, может свидетельствовать о политической поддержке данного плана в США, но не в ЕС.

Замороженные активы ЦБ РФ в Британии



В Великобритании после начала войны России против Украины были заморожены активы ЦБ РФ почти на 25 млрд фунтов стерлингов (32 млрд долларов), но официально об этом не сообщалось, пишет The Guardian.

В конце января страны ЕС согласовали план по передаче прибыли, полученной от замороженных в Евросоюзе российских активов, в специальный фонд, из которого деньги впоследствии можно будет использовать для восстановления Украины. Механизм реализации этого плана в настоящее время разрабатывается.

По данным Bloomberg, США рассчитывают, что страны "семерки" смогут принять решение об использовании активов ЦБ РФ на саммите в июне. При этом страны G7 пока не пришли к единому мнению о том, как именно использовать российские активы, но все они согласны с тем, что данные средства должны оставаться недоступными для России, если она не пообещает оказать содействие в восстановлении Украины.

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