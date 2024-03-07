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Государственный департамент США и Немецкий фонд Маршалла (GMF) объявили о создании "Партнерства с городами Украины" (UCP — Ukraine Cities Partnership), цель которого — помощь с восстановлением городской среды страны. Об этом сообщается на сайте Госдепа в среду, 6 марта.

Партнерство создано для "устойчивого восстановления городов, нового государственно-частного партнерства, которое поможет украинцам перепроектировать и перестроить инклюзивные и устойчивые города", говорится на сайте Госдепартамента США. Фонд намерен привлекать к своим проектам технических экспертов, финансовых партнеров, бизнес, неправительственные организации, университеты и фонды.

Первоначально инициатива рассчитана на три года и будет официально запущена на июньской конференции по восстановлению Украины в Берлине. На сайте GMF уточняется, что инициатива призвана помочь восстановлению трех городов.

Восстановление Украины оценивают в 445 млрд евро

В ходе лондонской конференции по восстановлению Украины 2023 года, Еврокомиссия и различные финансовые институты ЕС подписали соглашения на сумму более 800 млн евро с целью мобилизации частных инвестиций для восстановления и реконструкции экономики Украины, говорится в отчете на сайте Еврокомиссии.

По оценке экспертов ООН, Всемирного банка и Европейской комиссии, на восстановление Украины после разрушений, вызванных войной, развязанной Россией, в ближайшие 10 лет понадобится 486 млрд долларов (445 млрд евро). Самые высокие потребности в восстановлении и реконструкции приходятся на жилой фонд (17 процентов от общей суммы), транспортный сектор (15 процентов), сферу торговли и промышленности (14 процентов).

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