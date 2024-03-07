Никки Хейли вышла из внутрипартийной гонки за пост президента США, после того как в "супервторник" (когда праймериз и кокусы Республиканской и Демократической партий прошли одновременно в 15 штатах и на одной островной территории США) она смогла победить на праймериз республиканцев только в одном штате. "Пришло время для остановки моей избирательной кампании", — сказала она, выступая перед своими сторонниками в среду, 6 марта.

В Республиканской партии наряду с Дональдом Трампом в борьбе за право стать кандидатом в президенты США попытались участвовать еще несколько политиков. Никки Хейли — бывший губернатор Южной Каролины и бывший постоянный представитель США при ООН — была его последним серьезным соперником. Поэтому, вероятно, именно Трамп станет кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Хейли поддерживали умеренные республиканцы

Ранее Хейли выигрывала праймериз только однажды — в Вашингтоне. В "супервторник"она смогла одержать победу только в Вермонте — небольшом штате на северо-востоке США на границе с Канадой. Однако из-за небольшой численности населения — в Вермонте живет менее 700 тысяч человек — штат направит на партийную конференцию только 17 делегатов. Для сравнения: у Калифорнии — 169 делегатов-республиканцев.

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