Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Никки Хейли вышла из внутрипартийной гонки за пост президента США, после того как в "супервторник" (когда праймериз и кокусы Республиканской и Демократической партий прошли одновременно в 15 штатах и на одной островной территории США) она смогла победить на праймериз республиканцев только в одном штате. "Пришло время для остановки моей избирательной кампании", — сказала она, выступая перед своими сторонниками в среду, 6 марта.

В Республиканской партии наряду с Дональдом Трампом в борьбе за право стать кандидатом в президенты США попытались участвовать еще несколько политиков. Никки Хейли — бывший губернатор Южной Каролины и бывший постоянный представитель США при ООН — была его последним серьезным соперником. Поэтому, вероятно, именно Трамп станет кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Хейли поддерживали умеренные республиканцы

Ранее Хейли выигрывала праймериз только однажды — в Вашингтоне. В "супервторник"она смогла одержать победу только в Вермонте — небольшом штате на северо-востоке США на границе с Канадой. Однако из-за небольшой численности населения — в Вермонте живет менее 700 тысяч человек — штат направит на партийную конференцию только 17 делегатов. Для сравнения: у Калифорнии — 169 делегатов-республиканцев.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit