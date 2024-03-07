Ереван предложил Москве отозвать из международного ереванского аэропорта Звартноц российских пограничников, которые работают там на контрольно-пропускном пункте.

Военные российской погранслужбы, которая относится к Федеральной службе безопасности, несут службу в аэропорту на основании Договора о статусе погранвойск России, находящихся на территории Армении, подписанного в 1992 году.

По этому соглашению четыре отряда российских погранвойск осуществляют контроль на границе Армении с Турцией и Ираном в населенных пунктах Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. Отдельная часть погрануправления ФСБ до сих пор работала на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Еревана.

В момент заключения соглашения у Армении не было собственной пограничной службы.

В среду секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что контроль в аэропорту должны полностью осуществлять собственные погранвойска страны.

На вопрос, почему возникла такая необходимость, Григорян ответил, что за время независимости Армения получила все возможности для полного контроля над аэропортом, сообщает Armenpress.

"Армения в этом вопросе имеет четкую позицию. Об этой четкой позиции Российская Федерация поставлена в известность официальным письмом", — сказал Григорян журналистам.

Во вторник утром пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти о таких решениях не уведомляли. "Что касается пограничников из Звартноца, то каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил", — цитирует Пескова ТАСС.

Некоторые армянские политики заявляли, что присутствие миротворческого российского контингента в Армении стало нежелательным после того, как Россия, по их мнению, не смогла защитить своего союзника в последней Карабахской войне.

В частности, такое мнение в конце февраля высказывал глава Национального собрания Армении Ален Симонян. "Я не уверен, что они станут защищать границы нашей страны. А вы уверены? Несколько раз подтвердилось, что они не защитили, они сделали все, чтобы границы стали намного более уязвимыми. Они пришли в Карабах, что они сделали? Выпроводили армянский народ, так они защищают? Чтобы однажды и нас выпроводили из Звартноца?" — сказал Симонян на прошлой неделе.

Анализ: Армении нужна помощь, но от России она ее не получает

Григор Атанесян, корреспондент Би-би-си

Свое решение об отказе от российских пограничников Ереван обосновывает дипломатично — по словам секретаря Совбеза, за годы независимости страна достигла нужного потенциала, чтобы самостоятельно контролировать погранпункт в своем международном аэропорту.

На самом деле Армении как никогда нужна помощь, особенно в охране ее рубежей — но не в аэропорту, а на границе с Азербайджаном. Там месяц назад очередное обострение унесло жизни четырех армянских военных.

Даже несмотря на силовое решение конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года и на официальное объявление Ереваном "повестки мира", мир не наступил. Переговоры в очередной раз зашли в тупик.

Просто получить российскую помощь Армения уже отчаялась. Тот же секретарь Совбеза недавно публично озвучил длинный список претензий к России: по его словам, Москва не поставляет Еревану давно оплаченных вооружений на сумму в 260 млн долларов и не выполняет свои обязательства в рамках договора о реформах армянской армии.

Но, пожалуй, главная претензия — это показательно нейтральная позиция, которую Россия занимает в столкновениях на армяно-азербайджанской границе, в то время как ЕС и США высказываются в защиту территориальной целостности Армении.

Теперь Армения ищет новых партнеров — и делает ставку на Францию, которая согласилась не только поставлять армянской армии системы ПВО и бронемашины, но и тренировать ее солдат и офицеров. Это очень серьезный шаг для страны НАТО, учитывая, что Армения на бумаге еще остается союзником России.

Предсказуемо, разворот на Запад вызывает гнев Москвы. В субботу глава российского МИД Сергей Лавров обвинил армянские власти в том, что по их заказу "откровенная ложь внедряется в сознание… армянского народа". Под ложью он имел в виду мнение, что союз с Россией был ошибкой. Лавров также обвинял Ереван в "несоюзническом поведении" и в неблагодарности.

Поэтому можно предположить, что и отказ от услуг российских пограничников не останется без ответа.

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