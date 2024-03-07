В 2023 году на миграционных маршрутах по всему миру погибло самое большое число людей с начала сбора данных в 2014 году. Проект "Пропавшие мигранты" Международной организации ООН по миграции (МОМ) зарегистрировал в общей сложности 8565 погибших — это на 20% больше, чем годом ранее. Предыдущий максимальный показатель (8084 смертей) был зафиксирован в 2016 году.

Около половины всех погибших мигрантов утонули, 9% погибли в результате автомобильных аварий, 7% — в результате насилия.

В общей сложности с момента запуска проекта "Пропавшие мигранты" 10 лет назад зафиксирована смерть более 63 700 человек, почти половина из них — в Средиземноморье. Согласно данным МОМ, Средиземное море остается самым опасным миграционным маршрутом — за прошлый год там погибли по меньшей мере 3129 человек, с начала 2024 года — уже 254 мигранта.

МОМ подчеркивает, что реальные цифры могут быть значительно выше, поскольку в статистику заносятся только подтвержденные случаи гибели. Если, например, судно, занимающееся незаконной перевозкой мигрантов, отходит от берега ночью и впоследствии нигде не появляется, то смерть людей остается незадокументированной.

Не менее сложно обнаруживать случаи смерти в опасном коридоре в джунглях между Колумбией и Панамой, которым следуют многие мигранты из Южной Америки.

Проект МОМ "Пропавшие мигранты" был запущен в 2014 году после двух кораблекрушений у побережья итальянского острова Лампедуза, приведших к многочисленным жертвам.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!