Европейская народная партия (ЕНП), представленная в Европарламенте крупнейшей фракцией, поддержала выдвижение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на этому посту. Голосование прошло на конгрессе политического альянса в Бухаресте, сообщает Politico.

Право участвовать в голосовании имели 800 делегатов, воспользовались им 499 человек. Фон дер Ляйен была единственным кандидатом, ее поддержали 400 участников конгресса. Еще 89 делегатов проголосовали против, 10 голосов были признаны недействительными. Отказались от участия в частности, представители французских и словенских правоцентристских партий, пишет Politico.

"У нас осталось 90 дней до дня выборов. […] Пришло время выйти и убедить людей, завоевать их сердца и завоевать их умы. […] Наша мирная и единая Европа сталкивается с вызовами, как никогда раньше. Популисты, националисты, демагоги. Будь то крайне правые или крайне левые. […] Они хотят растоптать наши ценности и разрушить нашу Европу. И мы, ЕНП, никогда не позволим этому случиться", — заявила фон дер Ляйен после голосования.

Как отмечает Le Monde, в конгрессе приняли участие, среди прочих, спикер Европарламента Роберта Метсола, премьер-министры Румынии, Ирландии, Греции, Польши, Швеции и Финляндии.

Politico подчеркивает, что пока что фон дер Ляйен не анонсировала состав своей будущей команды. До конца не ясно и то, будет ли она формально возглавлять предвыборный список ЕНП на выборах.

Фон дер Ляйен была избрана главой Еврокомиссии в 2019 году. До этого она занимала различные должности в правительстве ФРГ, в частности, руководила министерством обороны.

ЕНП — крупнейшая партия в нынешнем созыве Европарламента, которая занимает 178 из 705 депутатских кресел и возглавляет коалицию, сформировавшую действующий состав Еврокомиссии. По данным опросов, правоцентристы сохранят лидирующие позиции по результатам будущих выборов. Из латвийских партий в ЕНП входит "Новое единство".

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня во всех странах ЕС. В Латвии голосование состоится 8 июня.

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