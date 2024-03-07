"Альянс либералов, демократов и реформистов за Европу" (ALDE), представленный в Европарламенте третьей по величине фракцией Renew, предложил премьер-министру Эстонии Кае Каллас возглавить список кандидатов от объединения на июньских выборах в ЕП. Она заявила, что отклонила это предложение.

"Я очень тщательно проанализировала это предложение, в нем есть как плюсы, так и минусы. Но я сообщила руководству ALDE о своем решении не брать на себя эту роль", — сказала Каллас на правительственной пресс-конференции (цитата по ERR).

Премьер-министр Эстонии отметила, что ее решение продиктовано желанием остаться на своем нынешнем посту. По словам Каллас, "было бы нечестно баллотироваться вполсилы".

В то же время политик выразила мнение, что предложение ALDE стоит считать "выражением признания как Эстонии в целом, так и эстонскому правительству и ей самой". "По всей вероятности, это знак, что мы сделали что-то правильное", — сказала Каллас.

В январе издание Politico со ссылкой на собственные источники писало, что в Брюсселе активно обсуждается сценарий, при котором по итогам выборов в Европарламент Каллас может возглавить Европейскую службу внешних связей, сменив на этом посту Жозепа Борреля.

Также СМИ писали, что глава эстонского правительства может стать следующим генсеком НАТО, однако в последние недели наиболее вероятным кандидатом на этот пост считается премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В нынешнем созыве Европарламента ALDE представлена фракцией Renew, которая занимает 102 из 705 депутатских кресел и входит в коалицию, сформировавшую действующий состав Еврокомиссии. Один из членов альянса — эстонская "Партия реформ", которую возглавляет Каллас.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня во всех странах ЕС. В Латвии голосование состоится 8 июня.

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