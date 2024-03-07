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Швеция вступила в НАТО. О вступлении в силу документов о присоединении Швеции к альянсу в четверг, 7 марта, сообщил Госдепартамент США.

В ходе церемонии в здании Госдепартамента США в четверг премьер-министр скандинавской страны Ульф Кристерссон передаст госсекретарю США Энтони Блинкену документы о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу. Ранее в четверг правительство Швеции приняло формальное решение о присоединению к НАТО.

В результате Швеция официально стала 32-й страной-членом НАТО. 11 марта над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе будет поднят шведский флаг.

Россия пригрозила "ответными мерами политического и военно-технического характера" особенно на тот случай, если на территории Швеции будут размещены войска и техника НАТО. Что это могут быть за меры, Москва не уточнила.

Швеция и Финляндия не фоне российского вооруженного вторжения в Украину покончили с давними традициями неприсоединения к военным блокам и в мае 2022 года запросили членства в Североатлантическом альянсе. Но поскольку для вступления в НАТО необходимо согласие всех стран-членов этой организации, возникла патовая ситуация, сохранявшаяся почти два года.

Возражения Турции и Венгрии

Особенно решительно вступлению Швеции противились Турция и Венгрия. Анкара обвиняла Стокгольм в слишком мягкой миграционной политике и защите членов запрещенной в Турции и других странах Курдской рабочей партии (КРП). В то же время Будапешт обвинял Швецию в "очернительстве" Венгрии на фоне шведской критики по поводу ограничений правовой системы в Венгрии.

Если Финляндия, имеющая наземную границу с Россией, протяженностью в 1300 км, получила зеленый свет на вступление еще в прошлом году и в апреле присоединилась к НАТО, Швеции пришлось ждать значительно дольше. Непреклонность Турции на какое-то время даже усилилась на фоне многочисленных акций сожжения Корана в Швеции.

Анкара смягчила свою позицию лишь после того, как США запустили давно откладывавшуюся поставку Турции истребителей F-16. Сопротивление Венгрии удалось преодолеть после того, как Кристерссон посетил Будапешт и согласовал расширение военного сотрудничества с Венгрией.

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