МВД Эстонии разрабатывает законопроект, предусматривающий обязательное оборудование убежищ в новых зданиях, а также требования о наличии убежищ для уже существующих зданий. Об этом сообщает BNS.

Убежища необходимы для обеспечения безопасности жителей в случае военного нападения, отметил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс. В то же время он подчеркнул, что надеется — убежища никогда не понадобятся. Но российская агрессия в Украине вынуждает быть подготовленными и к такому сценарию, отметил министр.

Планируется, что организация бункера станет обязательным условием при строительстве новых зданий площадью более 1200 кв. метров. Но создать условия для убежища должны будут и в уже существующих жилых помещениях. Точные технические требования к убежищам находятся еще в процессе разработки, подчеркивается в заявлении эстонского МВД.

Об аналогичной возможности оборудования бункеров в жилых зданиях в Латвии ранее заявлял заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Иварс Накуртс. Главный вопрос — в поиске финансирования.

Государство может установить жесткие критерии и обязать оборудовать под убежища все подвалы, рассказал представитель латвийского ГПСС. "Говорим владельцам домов, что они должны сделать это сами. По принципу, как было с утеплением домов — собираются владельцы и решают, утеплять или нет. Надеемся, государство найдет решение, как это было с поддержкой в установке солнечных панелей. Схожим образом можно действовать и в отношении создания убежищ", — считает Накуртс.

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