Убежища необходимы для обеспечения безопасности жителей в случае военного нападения, отметил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс. В то же время он подчеркнул, что надеется — убежища никогда не понадобятся. Но российская агрессия в Украине вынуждает быть подготовленными и к такому сценарию, отметил министр.
Планируется, что организация бункера станет обязательным условием при строительстве новых зданий площадью более 1200 кв. метров. Но создать условия для убежища должны будут и в уже существующих жилых помещениях. Точные технические требования к убежищам находятся еще в процессе разработки, подчеркивается в заявлении эстонского МВД.
Об аналогичной возможности оборудования бункеров в жилых зданиях в Латвии ранее заявлял заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Иварс Накуртс. Главный вопрос — в поиске финансирования.
Государство может установить жесткие критерии и обязать оборудовать под убежища все подвалы, рассказал представитель латвийского ГПСС. "Говорим владельцам домов, что они должны сделать это сами. По принципу, как было с утеплением домов — собираются владельцы и решают, утеплять или нет. Надеемся, государство найдет решение, как это было с поддержкой в установке солнечных панелей. Схожим образом можно действовать и в отношении создания убежищ", — считает Накуртс.