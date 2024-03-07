По данным Украинской службы Би-би-си, генерал согласился на должность посла, и в ближайшее время президент подпишет соответствующий указ.
7 марта МИД Украины сообщил, что Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобританию, и внешнеполитическое ведомство направило Лондону соответствующий запрос на агреман. Позже и сам Зеленский рассказал об этом в вечернем видеообращении.
Должность украинского посла в Лондоне вакантна еще с июля прошлого года.
За месяц до этого президент Украины отправил Залужного в отставку с поста главкома ВСУ. Зеленский тогда поблагодарил генерала «за два года обороны» и заявил, что предложил Залужному «быть и дальше вместе с командой украинского государства». «Буду благодарен за его согласие», — добавил тогда Зеленский.