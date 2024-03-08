Атака на Сумы: есть погибшие
Ранее днем в четверг, 7 марта, российские военные обстреляли Сумскую область. По информации главы местной ОВА Владимира Артюха, удар был нанесен по медицинскому городку.
"Сегодня Россия нанесла очередной удар по Сумам. Есть раненые. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", — заявил в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Россия обязательно понесет ответственность "за это зло".
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit